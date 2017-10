Legger den norske OL-debatten død

(Dagbladet): Det skjer i forbindelse med at han tirsdag formiddag lanserer boka «Jeg var i rommet».

I boka, skriver han:

- Jeg er mange ganger blitt spurt om jeg tror det ville blitt ja til OL hvis det ikke hadde blitt regjeringsskiftet. Det er riktig at vi hadde en meget god dialog med Arbeiderpartiet mens de satt i Regjeringen fram til september 2013. Men også Ap hadde regjeringspartnere som var imot. (...) Men så mye er jeg sikker på; Det blir ingen norsk søknad før Arbeiderpartiet og Høyre snakker sammen, og i fellesskap blir enige om en norsk OL-søknad.

Med andre ord: Rognlien mener forslag fra idretten, som fra Telemark og Vestlandet, ikke kommer til å komme noen vei.

Bør støtte Sverige

Rognlien mener heller at Norge bør støtte Sverige i OL-søknaden i 2026.

- Nå skal OL arrangeres i Korea, og så i Kina. Hva har vi egentlig oppnådd med tanke på det vi er uenige med IOC om? Derfor mener jeg vi bør støtte Sverige nå. Da ville vi alle fall fått OL tilbake til vest-Europa, sier Rognlien til Dagbladet.

Og slår fast:

- Norge bør støtte Sverige om de vil arrangere OL. Vil de det, bør Norge støtte deres søknad.

Uenige

Kulturminister Linda Hofstad Helleland la ikke ideen om et framtidlig OL i Norge dødt etter det ble klart at OL i Oslo 2022 ikke ble noe av.

Samtidig påpekte hun overfor VG at initiativet måtte komme fra idretten selv:

- For meg blir ikke det spørsmålet aktualisert før idretten kommer med et initiativ. Et politisk vedtak om et internasjonalt mesterskap skal ikke tres ned over hodet på idretten. Og så må det være forankret slik at hele idretten står bak, sa hun.

Det er ingen tvil om at idretten selv ønsker et OL - men 31.august i år gjorde nåværende idrettspresident Tom Tvedt det klart at det var Stortinget som måtte komme på banen først.

- Vi har sagt at vi ønsker OL og Paralympics i Norge. Det har også idrettstinget og Stortinget sagt, men det er noe med å ta med seg de prosessene man har hatt. Det har kostet idretten dyrt, og vi har sågar stått på valgboder for dette. Vi trenger statlig støtte for å søke, og derfor har vi vedtatt at utspillet må komme fra Stortinget først.

Det samme gjentok han i går:

- Vi registrerer at det er mange flotte initiativ til et eventuelt OL og Paralympics, og vi er positive til det. Men idretten og myndighetene må stå samlet, så vi klarer å lykkes. Vi har mislyktes to ganger og kan ikke gjøre det igjen.