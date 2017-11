Legkov utestenges på livstid. Mister OL-gullet på femmila

(Dagbladet): Det russiske nyhetsbyrået TASS skriver at Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov utestenges på livstid fra olympiske leker og får kansellert sine resultater fra OL i Sotsji 2014. Det bekrefter IOC i en pressemelding.

Dette skjer i kjølvannet av bevisene som er lagt fram gjennom etterforskningen av russisk statsdoping.

- De to russiske langrennsløperne Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov er funnet skyldig i å ha brutt antidopingreglene under OL i Sotsji i 2014. Resultatene til begge vil bli annullert, og de får ikke lov til å delta i framtidige OL. Denne utestengelsen gjelder ikke i vanlige FIS-konkurranser, skriver Legkovs advokat Christof Wieschemann på sine hjemmesider.

Advokaten slakter avgjørelsen.

- Med denne avgjørelsen går IOS mye lenger enn funnene som ble presentert i McLaren-rapporten uten ytterligere etterforskning og med ytterligere bevis, og går samtidig imot den allerede eksisterende avgjørelsen til CAS i samme sak.

Legkov og Belov kommer trolig til å anke dommen. Hvis de ikke når fram, vil det medføre en omfordeling av medaljene - til norsk glede.

- Jeg tror det da vil bli avholdt en seremoni, forteller det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen til Dagbladet.

Nye norske medaljer

Legkov gikk blant annet til topps på femmila da Martin Johnsrud Sundby havnet på den sure 4.-plassen. Maxim Vylegzjanin og Ilja Tsjernousov tok de to andre pallplassene på femmila.

Den russiske langrennsstjerna var også med på stafettlaget som tok sølv. Norge tok 4.-plassen på stafetten med Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby, Eldar Rønning og Chris Jespersen på laget. Det betyr at alle disse fire nordmennene kan få nye medaljer tilsendt i ettertid, med forbehold om at en eventuell anke ikke vinner fram.

Belov ble på sin side nummer 18 på 30 kilometer skiathlon og 25 på 15 kilometer klassisk under Sotsji-OL. Han mister disse plasseringene. IOC varsler at det kommer flere avgjørelser i avholdte høringer i løpet av de kommende dagene.

Diskvalifikasjonen av Legkov og Belov er de første som skjer uten at det foreligger positive dopingprøver. I stedet gjøres det på bakgrunn av beviser fra McLaren-rapporten.

Legkovs versjon

Dagbladet møtte Legkov i fjor sommer, hvor 34-åringen delte sin versjon om det som skjedde i Sotsji. Han fikk sjokk da han fikk vite om beskyldningene som framkom i McLaren-rapporten i fjor.

- Jeg var på hockeykamp da dopingnyheten og beskyldningene kom. Telefonen min var sprengt. Jeg lo først da jeg hørte dopinganklagene mot meg. Det var så idiotisk. Jeg måtte bare le, fortalte Legkov til Dagbladet i fjor.

- Jeg visste jo at jeg var ren. Min historie er annerledes enn den dere har blitt fortalt. Jeg sover veldig godt om natta og har samvittigheten ren. Jeg synes det er urettferdig å bli behandlet på den måten. Jeg har trent godt for å bli best.

Takket kontroversiell idrettsleder

Idrettsminister Vitaly Mutko praktiserte brutale metoder i Russlands dopingsystem, ifølge McLaren-rapporten. Overfor Dagbladet takket Legkov Mutko for at han hjalp ham til å satse utenfor det russiske landslaget.

- Alle har ulike meninger om Mutko. Etter OL i Vancouver ga han meg muligheten til å finne en europeisk trener og trene for meg selv. På grunn av det sitter jeg her og kan fortelle alt og sove godt om natta. Jeg kan våkne og vite at jeg er ren og ærlig, sa Legkov.

- Hadde du sovet like godt om du hadde vært en del av det russiske regimet i stedet for å satse på egen hånd?

- Vanskelig spørsmål. Men jeg tror ikke jeg hadde sovet like godt da. Her er grunnen: Da vil jeg ikke hatt den samme støtten fra mine trenerne. Da ville jeg ha bodd i Russland hele tiden. Da ville det vært vanskeligere å fortelle dere at jeg har rett. Det ville vært vanskeligere for dere å tro hva jeg sier. Nå er det lettere for meg.

Trenerens versjon

Det er tyskeren Marcus Kramer som er Legkovs private trener. Han forklarte 34-åringens suksess i Sotsji slik:

- Aleksander spurte meg etter OL i Vancouver om hva han måtte gjøre for å ta gull i Sotsji. Satsingen var finansiert av russiske myndigheter og jeg ble spurt om å bli trener. Vi dro på treningsleirer verden rundt for å bli best i verden. Vi hyret blant annet inn sveitseren Reto Burgermeister som trener, sa Kramer.

- Vi bruker ikke doping i laget vårt. Det var bare hard trening og nøye forberedelser. Vi trente mer enn konkurrentene og hadde et veldig bra og systematisk opplegg fram mot OL. Legkov var 100 prosent ren i Sotsji, og også før og etter mesterskapet. Det gode OL-et handlet om hardt arbeid helt siden OL i Vancouver, hevdet han.

Dagbladet kommer tilbake med mer.