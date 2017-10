Lillestrøm henter tilbake gammel kjenning

Spissen signerte tirsdag en treårskontrakt med Lillestrøm og vender dermed tilbake til Åråsen-klubben.

Engelskmannen var på utlån i LSK i fjor høst og gjorde fire mål på ti kamper for kanarifuglene. Deretter gikk ferden videre til belgiske Lokeren.

Nå er det klart at Martin igjen blir LSK-spiller, denne gangen på permanent basis.

– Jeg dro definitivt fra LSK for tidlig. Da muligheten dukket opp i Lokeren i Belgia, følte jeg det var en sjanse jeg måtte ta. Det gikk aldri slik jeg håpet, og nå er jeg glad for å være tilbake på Åråsen. Det er fantastisk, sier han til Romerikes Blad.

– Jeg kunne fått bedre betalt blant annet på Island, men å score mål mot Vålerenga kan ikke kjøpes for penger. Jeg er ikke ferdig med denne klubben, og ville spille her igjen. Nå er jeg akkurat like spent som da jeg signerte for Middlesbrough som 16-åring, tilføyer han.

Engelskmannen mener han kommer tilbake til LSK som en bedre trent spiller. Trener Erlandsen er optimistisk.

– Jeg er veldig glad for denne signeringen. Han vil score mange mål for oss hvis vi fortsetter å skape like mye målsjanser som vi har gjort i år, sier han til klubbens nettsider.

Martin er først spilleklar for LSK fra 1. januar.

