Liverpool dominerte totalt og vant enkelt, men sjekk den straffestatistikken(!)

Liverpool - Maribor 3-0 (0-0)

(FourFourTwo): Kun seier var godt nok for Liverpool som sto bokført med én seier og to uavgjort før kveldens kamp på Anfield. For det er veldig jevnt mellom de røde, Spartak Moskva og Sevilla i gruppe E.

Liverpool hadde aldri tidligere vunnet med så store sifre på bortebane i Europa, da de slo Maribor 7-0 i det omvendte oppgjøret i Slovenia.

Da forsøkte Maribor å by opp til dans, i kveld var det tydelig at hjemmelaget var mest opptatt av å holde nullen så lenge som mulig. Det klarte også bortelaget lenge.

- Det er vanskelig fordi de kom hit for et poeng og vi ville ha alle tre, sier Alexander-Arnold til BT Sport etter kampen.



Men da Liverpool først fikk nettsus ved Mohamed Salah tidlig i andre omgang, var det ikke lenger noen tvil om at poengene ville ende i Liverpool.

Emre Can doblet ledelsen og Liverpool fikk en enkel jobb med å sikre tre poeng. Daniel Sturridge satte spikeren i kista like før slutt.

- Vi kunne gjort det bedre denne sesongen, men det er fortsatt tidlig. Nå er vi i en god posisjon i Champions League og forhåpentligvis vil vi gå videre til neste runde, sier Can til BT Sport.

Liverpool 4 2 2 0 13 - 3 8 Sevilla 4 2 1 1 8 - 8 7 Spartak Moskva 4 1 2 1 8 - 5 5 Maribor 4 0 1 3 1 - 14 1

Gigi ut med skade

De røde manglet blant andre playmaker Philippe Coutinho som sliter med en mindre skade. Dermed fikk Alex Oxlade-Chamberlain en sjelden mulighet fra start, sammen med Mohamed Salah og Roberto Firmino på topp.

Og allerede etter 16 minutter pådro en ny midtbanespiller seg en skade, for Gigi Wijnaldum forlot banen med det som så ut som et overtråkk.

- Det er det siste man håper i en kamp som dette. Skader på sentrale spillere, mente Viasat-kommentator Morten Langli.

Hjemmelaget sleit med å skape store i første omgang, til tross for at de dominerte ballbesittelsen. De røde trillet ballen mellom de hvitkledde, som lå tett og kompakt, uten å finne hverandre i farlig rom.

For å illustrere hvor dominerende hjemmelaget var: Maribor hadde 38 pasninger de første 34 minuttene mot Liverpools 306 pasninger (74 prosent). For å sitere Liverpool Echo-journalist Kristian Walsh:

- Jeg er ikke sikker på om jeg har sett et «topplag» som er så dårlig med ballen under press som Maribor. De behandler den som en udetonert bombe.

Først etter en halvtime fikk Liverpool en stor sjanse. Firmino klarte ikke å få hodet på ballen i duell med Jean-Claude Billong, som nesten overlistet egen keeper da ballen traff foten hans, men 39 år gamle Jasmin Handanovic leverte en god redning.

Lagene gikk til pause på 0-0 og Jürgen Klopp jogget i garderoben.

- Her må han ta grep og få liv i guttene, for denne førsteomgangen har rett og slett vært svak. Mange tekniske feil og taper det meste av det som er av dueller foran motstanderens keeper, mente Morten Langli.

Pangstart og straffebom

Like etter hvilen raknet forsvarsmuren til Maribor. Liverpool rullet opp på høyresiden, og Trent Alexander-Arnold slo ballen inn i boksen mot Salah, som sendte ballen i mål med yttersiden av foten.

TOK LEDELSEN: Se scoringen til Salah her. Video: Viasat

Hjemmelaget fikk en eventyrlig mulighet til å doble ledelsen da Roberto Firmino driblet seg vakkert fri på kanten med en tunnel, før han ble lagt i bakken.

Men straffer og Liverpool har ikke vært noen suksessfull kombinasjon de siste kampene. Forrige kamp bommet Mohamed Salah fra krittmerket, og Roberto Firmino har også bommet i Champions League tidligere i sesongen.

Dermed var det igjen opp til James Milner, som normalt var trygg fra elleve meter forrige sesong. Men denne gangen klarte heller ikke han å overliste keeper.

Fem av de siste sju straffesparkene til Liverpool har endt med miss. Fire av de siste på Anfield. En begredelig statistikk for de røde.

Klopp skulle likevel få servert kveldens andre scoring etter 64 minutter. Tyskeren spilte veggspill med Milner før han sendte ballen elegant ned i hjørnet bak Handanovic.

DOBLET LEDELSEN: Emre Can setter inn 2-0. Video: Viasat

Bortelaget yppet seg litt og var farlig frampå ved noen anledninger like etter scoringene, uten at det ble tellende resultat i målprotokollen.

I stedet var det Daniel Sturridge som satte spikeren i kista like før slutt. Spissen fikk stå veldig alene på seks meters hold, og hamret ballen i mål med venstre.

SPIKEREN I KISTA: Sturridge satte inn 3-0. Video: Viasat

Dermed har Liverpool fortsatt føringen i gruppa for de to siste kampene.

Champions League: Gruppe E: Liverpool (England) – Maribor (Slovenia) 3-0 (0-0), Sevilla (Spania) – Spartak Moskva (Russland) 2-1 (1-0). Gruppe F: Napoli (Italia) – Manchester C. (England) 2-4 (1-1), Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Feyenoord (Nederland) 3-1 (2-1). Gruppe G: Besiktas (Tyrkia) – Monaco (Frankrike) 1-1 (0-1), Porto (Portugal) – Leipzig (Tyskland) 3-1 (1-0). Gruppe H: Borussia Dortmund (Tyskland) – APOEL Nikosia (Kypros) 1-1 (1-0), Tottenham (England) – Real Madrid (Spania) 3-1 (1-0).



(NTB)