LSK ydmyket AaFK. Styrer mot nedrykk: - Jeg skulle ha filleristet dem, freser John Arne Riise

Lillestrøm - Aalesund 4-0 (1-0)

ÅRÅSEN STADION (Dagbladet): Fra august 2016 til juni 2017 presterte Aalesunds Fotballklubb omtrent like bra som Rosenborg. Siden har alt gått galt. Borteoppgjøret mot Lillestrøm på Åråsen i kveld ble en ny blytung aften og nok et steg mot nedrykk og spill i OBOS-ligaen i 2018.

- Det er trist og flaut. Det koker i topplokket, sier AaFK-kaptein Bjørn Helge Riise til Dagbladet.

13 kamper uten seier og total formsvikt, der de få uavgjortkampene har kommet etter sene utlikninger, oppsummerer en blytung høstsesong for Trond Fredriksens menn. All den tid AaFK har Rosenborg, Sarpsborg 08 og Strømsgodset - henholdsvis nr. 1, 3 og 4 på tabellen - som gjenstående kamper, var dette kampen AaFK så godt som måtte vinne.

Det klarte de ikke. Heller ikke denne gangen. Forrige AaFK-seier kom i slutten av juni da Odd ble knust 5-1 hjemme i Ålesund. I kveld sørget Frode Kippe, Erik Næsbak Brenden, Ifeanyi Matthew og Erling Knudtzon for en velfortjent Lillestrøm-seier på Åråsen med sifrene 4-0. Kippe har nå fem scoringer på 15 kamper fra start og et scoringssnitt på høyde med en rekke eliteseriespisser.

Slakter AaFK-spillerne

AaFK har ingen Kippe. AaFK har ingen klippe. AaFK er på vei mot nedrykk og OBOS-ligaen 2018. I sosiale medier slaktes sunnmøringene, som har to poeng opp til Sogndal på kvalifiseringsplassen.

- Jeg skulle ha filleristet enkelte utpå der om jeg spilte selv eller var trener! Total uakseptabel oppførsel fra enkelte! De burde skamme seg, freser tidligere AaFK-spiller John Arne Riise på Twitter.

- AaFK ser igjen ut som et lag fra OBOS-ligaen, og det passer jo egentlig ganske bra i og med at de skal spille der i 2018, supplerer tidligere Start-spiller Jesper Mathisen.

Storebroren til AaFK-kaptein Bjørn Helge Riise fortsetter slakten av gamleklubben:

- Nå må det ryddes opp! Bli kvitt spillere som ikke bryr seg, som ikke blør for drakta! Fryktelig å se på enkelte som går og daffer rundt! krever John Arne Riise.

Elleve sesonger i Eliteserien

Det er elleve år siden Aalesunds Fotballklubb sist spilte på nivå to i Norge. I 2007 ble Per Joar Hansen historisk som den første AaFK-treneren som klarte å overleve i Eliteserien. Siden har sunnmøringene spilt på det øverste nivået i norsk fotball.

Etterfølger Søren Åkebys periode i sjefsstolen ble kort, før Kjetil Rekdal tok over og reddet de oransje og blå med et nødskrik etter en forrykende avslutning. Sesongen etter ledet Rekdal sunnmøringene til cupgull. I 2010 satt de klubbrekord med 4. plass i Eliteserien, før AaFK jublet for enda et cupgull i 2011.

Tre år med Rekdal som AaFK-trener ga tre sesonger i Europa League-kvalifiseringen, som tangotrøyene aldri før hadde deltatt i. Der står hjemmeseieren over AZ Alkmaar igjen som det største høydepunktet da Michael Barrantes' to vakre scoringer ble avgjørende.

Jan Jönsson fortsette den gode AaFK-perioden med å lede AaFK til en ny sterk 4. plass i 2013, anført av Abderrazaq Hamed-Allah, Leke James, Michael Barrantes og Fredrik Ulvestad offensivt, men etter det har det stort sett bare gått nedover på Color Line Stadion.

Fjorårets eventyrlige seiersrekke og rekordgode høstsesong ble ikke starten på en opptur, men har heller vist seg å være unntaket i en periode som har vært gjennomsyret av motgang, tap og store skuffelser. 30. oktober 2017 ble heller ingen opptur.

Tvert imot.

Kippes femte scoring

En seier over Lillestrøm på Åråsen i kveld var svært viktig for å bevare et realistisk håp om å overleve i divisjonen. Trond Fredriksens menn holdt på å få en marerittstart da Simen Kind Mikalsen fikk en stor sjanse allerede i kampens første angrep, men Andreas Lie i AaFK-målet slapp med skrekken.

Midtveis i 1. omgang jublet imidlertid hjemmepublikummet. Frode Kippe ladet kanonen på et indirekte frispark fra 20 meters hold. Kippes knallharde skudd gikk via AaFK-muren og bak en utspilt Andreas Lie. Dermed ledet Lillestrøm 1-0 og gjestenes utgangspunkt gikk fra vondt til verre.

39 år gamle Frode Kippe sørget dermed for sitt femte seriemål i år, i tillegg til to assist. Det er knallsterke tall for midtstopperen, som bare har startet 15 kamper denne sesongen og dermed har scoret i hver tredje kamp i snitt. Til sammenlikning har LSKs toppscorer Erling Knudtzon sju mål på 26 seriekamper denne sesongen.

LSK ydmyket AaFK

Gjestene fra Ålesund hadde lite å by på, men etter 57 minutter var de svært nærme. Edwin Gyasi fant grekeren Athanasios Papazoglou med innlegget, men kraftspissens heading var ikke god nok til å overliste Arnold Origi i LSK-målet.

I stedet gikk kanarifuglene opp i en velfortjent 2-0-ledelse like etter. Kampuret viste 67 minutter da LSK kombinerte seg gjennom AaFK-forsvaret, før til slutt Erik Næsbak Brenden doblet hjemmelagets ledelse.

Et kvarter før slutt punkterte midtbanestjerna Ifeanyi Matthew kampen da han satte inn 3-0 etter en lynhurtig LSK-kontring. AaFK solgte seg billig og ble hardt straffet av et sprudlende hjemmelag.

Det raknet fullstendig for gjestene. AaFK hadde ingenting å komme med. I stedet ble ydmykelsen enda verre da Erling Knudtzon satte inn 4-0 seks minutter før slutt. Lillestrøm var mange hakk bedre enn sunnmøringene i kveld. I AaFK er det nå full krise.