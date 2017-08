Magisk Alonso da Kane måtte gå nok en kamp i august uten scoring

Tottenham - Chelsea 1-2 (0-1)

(Dagbladet): Søndagens kamp mot Chelsea var Tottenhams første mulighet til å gjøre Wembley om til det fortet stadion trenger å være for at de liljehvite endelig skal kunne ta seriegullet.

Det, og om Harry Kanes scoringsforbannelse i august kan bli brutt, var de to store samtaleemnene før kampen.

Tottenham - Chelsea 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Marcos Alonso (24), 1-1 Michy Batshuayi (selvmål 82), 1-2 Alonso (88).

73.587 tilskuere. Kilde: NTB.

- Jeg tror ikke det er noen fordel for oss. Tottenham har publikumet bak seg. Det vil være 65 000 supportere som støtter Tottenham. Det er en stor fordel, sa Chelsea-trener Antonio Conte til Sky Sports før kampen.

Med seg til Wembley hadde italieneren med seg en meget tynn tropp, hvor nysigneringene Álvaro Morata og Tiemoué Bakayoko fikk sine debuter fra start.

- Det er overraskende å se hvor tynn tropp Chelsea har fått. Gary Cahill og Cesc Fàbregas er suspenderte. Eden Hazard er skadet, Diego Costa er naturligvis ikke her, og Nemanja Matic ble solgt til Manchester United. Det er veldig rart at Chelsea, som var så dominerende i fjor, nå ser så svake ut på papiret, sa TV 2-ekspert Trevor Morley om de blås rekker.

Alonso-magi

Kampens første store sjanse kom allerede etter fem minutter.

Rekordsignering Álvaro Morata dro seg fri på et innlegg fra César Azpilicueta, men den høyreiste spanjolen headet ballen like utenfor. Megasjanse til Chelsea i åpningsminuttene.

- Den setter du ni av ti ganger, sa TV 2s kommentator Petter Myhre om sjansen.

Men Chelsea skulle få sin scoring.

David Luiz, som fikk sjansen på midtbanen, ble dratt ned like utenfor sekstenmeteren til Tottenham.

Marcos Alonso bøyde kula perfekt i vinkelen bak en sjanseløs Hugo Lloris.

- Se på det målet. Han er så langt unna å redde den, Hugo Lloris. Det tror jeg han skjønner da han ser prosjektilet gå over hodet på lagkameratene, sa Øyvind Alsaker om det nydelige frisparket.

Kanes augustforbannelse

Få minutter seinere var Harry Kane nære å bryte sin scoringsforbannelse. Engelskmannen står nemlig med null Premier League-scoringer i august måned gjennom karrieren.

Marcos Alonso’s game by numbers vs. Spurs:



100% shot accuracy

100% tackles won

100% take-ons completed

6 clearances

2 goals



Match-winner. pic.twitter.com/kEBvdE1WE0 — Squawka Football (@Squawka) August 20, 2017

Eric Dier spilte igjennom Harry Kane etter at Antonio Rüdiger feilberegnet gjennombruddspasningen til engelskmannen.

Thibaut Courtois desket derimot opp med en paraderedning på Kanes skuddforsøk.

Etter halvtimen spilt var det tydelig at dette var et London-derby. Antonio Rüdiger fikk først gult kort for å sparke bort ballen, og like etter dundret Eric Dier inn i Luiz med strak fot. Nytt gult.

Chelsea har fått minst en spiller utvist i sine tre siste kamper, seinest mot Burnley der både Cesc Fàbregas og Gary Cahill ble vist de røde.

Like før pause var Kane igjen nære på. Engelskmannen fintet vekk Andreas Christensen, før han brant løs. Innsiden av stolpen og ut, og forbannelsen fortsetter.

- Det er ingenting å si på avslutningen. Det er kun marginer som gjør at den ikke går inn, sa TV 2s Petter Myhre.

Pause og 1-0 til Chelsea.

Uheldig Batshuayi

Tottenham fortsatte andre omgang slik de slapp. Mye ballinnehav, flere sjanser, men ingen hull på byllen.

- De har alt spill, alt trøkk, men de skaper ikke de store mulighetene, sa TV 2s Petter Myhre, som etterlyste Heung Min Son inn for mer offensiv kraft.

Like etter fikk han ønsket oppfylt.

Men Chelsea skulle også få muligheter.

Først dro Willian seg forbi flere Tottenham-spillere, før han la ballen videre til Morata på løp. Spissens avslutning ble derimot blokkert.

Like etter prøvde Willian skuddfoten selv fra langt hold. I stolpen.

Kvartet før slutt ble Alvaro Morata byttet ut for Michy Batshuayi. Den belgiske spissen scoret umiddelbart, men dessverre for Chelsea i eget nett.

Tiemoué Bakayoko rev Dele Alli unødvendig ned i Eriksen-hold. Den lille danske magikeren slo frisparket knallhardt inn i feltet. Der var Batshuayi først på ballen, som uheldig satt ballen i eget nett bak landsmann Courtois. 1-1.

Alonso-mål igjen

Men Chelsea var ikke ferdige.

Først falt en Chelsea-spiller i boksen, men ingen bønner om straffe ble hørt.

Like etter gjenvant de blå ballen på Tottenhams banehalvdel. Pedro spilte ut til Alonso, som skar inn fra sida. Den spanske vingbacken dundret kula mellom beina på keeper Lloris.

- Tenker han et innlegg der, er det det som får han i ubalanse, spekulerte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Tabbe eller ei, 1-2 til Chelsea, og flere mål ble det ikke.