Målrike toppkamper i Serie A

Dries Mertens (to mål) og et selvmål fra Ervin Zukanovic sørget for at Napoli beholdt tabelltoppen i Italia med 3-2-seier borte mot nedrykkstruede Genoa.

Juventus ledet 2-0 midtveis i 1. omgang mot nyopprykkede Spal, men fikk trøbbel etter Alberto Paloschis redusering. Ett annullert mål hindret 2-2 før Gonzalo Higuaín skjøt inn 3-1 og punkterte kampen med venstrefoten etter 65 minutter. Juan Cuadrado fastsatte resultatet i Torino til 4-1.

Juventus har scoret 31 mål denne sesongen. Ikke siden 1951/52 har et lag scoret så mange mål i løpet av de ti første serieomgangene i støvellandet.

Lazio innehar fjerdeplassen etter nok en sterk seier med 2-1 borte mot Bologna. De lyseblå fra hovedstaden har kun tapt én kamp hittil i sesongen. Serie A-toppscorer Ciro Immobile kom ikke på scoringslisten, men står med solide 13 mål i høst.

Roma ligger på femteplass med én kamp mindre spilt. Diego Perotti scoret på straffespark etter ti minutter da Crotone ble slått 1-0 på Olimpico.

Napoli topper med 28 poeng, to mer enn Inter, mens Juventus og Lazio følger med 25. Roma står med 21 poeng.

(NTB)