Manchester City med maktdemonstrasjon da Agüero ble historisk

(FourFourTwo): Napoli trengte sårt poeng for ikke å miste kontakten med Shakthar Donetsk, som før kveldens kamper lå tre poeng foran dem i gruppe F.

Kveldens kamp var et oppgjør mellom to av de mestscorende klubbene i Europa, to klubber som tilsynelatende lever etter begrepet «angrep er beste forsvar». Begge klubbene er også ubeseiret i hjemlig liga.

Og det skulle bli mange mål også i kveld. Til slutt var det Pep Guardiola og Manchester City som sikret seg avansement til neste runde. For Napoli ser det veldig stygt ut etter én seier på de fire første kampene.

De må stole på at Manchester City slår Shakthar Donetsk i den siste kampen for å ha en sjanse til avansement. Men først må de selv gjøre jobben mot ukrainerne.

Manchester C. 4 4 0 0 12 - 3 12 Sjakhtar Donetsk 4 3 0 1 7 - 5 9 Napoli 4 1 0 3 7 - 9 3 Feyenoord 4 0 0 4 3 - 12 0

Ble deprimert

Før det første oppgjøret mellom lagene uttalte Napoli-manager Maurizio Sarri at han ikke ville se alle kampene til Manchester City som oppladning til kampen.

- Jeg så noen av kampene deres, men jeg ville ikke se alle fordi jeg ville ikke bli deprimert. Jeg mener Manchester City helt klart er det sterkeste laget i Europa for øyeblikket, uttalte Sarri ifølge UEFA.com.

Han ga inntrykk av at mannskapet hans nærmest ikke hadde en sjanse mot Pep Guardiolas offensive fyrverkeri i England. Og i den kampen så det lenge ut til å bli som fryktet, etter at City tok en tidlig 2-0-ledelse. Kampen endte til slutt 2-1.

Det resultatet ga nok Napoli nødvendig selvtillit til å tro at de kunne få med seg mer fra egen lekestue. For allerede etter 21 minutter lå ballen i nettmaskene bak City-keeper Ederson.

Lorenzo Insigne spilte vegg med Mertens og ble spilt alene med keeper, før han elegant sendte ballen til høyre for sisteskansen. Vakkert angrep av hjemmelaget.

PRAKTANGREP: Se 1-0-scoringen til Napoli.

Men bortelaget vet også hvor målet står. Det fikk vi et bevis på da stopper Nicolas Otamendi stanget inn utlikningen etter et innlegg fra Ilkay Gündogan etter 34 minutter, og lagene gikk til pause på 1-1.

Det var argentinerens andre mål på tre kamper, etter å ha scoret like mange på de 93 foregående kampene, melder statistikkbyrået Opta.

STANGET INN 1-1: Se scoringen til Otamendi.

Tidlig ledelse

Corner og mål var også melodien da City tok ledelsen tidlig i andre omgang. Denne gangen var det midstopperkollega John Stones som raget høyest på en corner og stanget ballen i mål via tverrliggeren.

Det så først ut som ballen ikke var over linja, men så ble det dømt scoring. Her kan du se scoringen:

RAGET HØYEST: Stones stanget City tilbake i ledelsen.

Bare åtte minutter etterpå hamret målscorer Insigne ballen i tverrliggeren fra langt hold, og Napoli fikk sin utlikning da Sané laget straffespark som Jorginho sendte i mål bak Ederson.

STRAFFET CITY: Se scoringen til Jorginho.

Hjemmelaget forsøkte å få med seg alle tre poengene, noe som skapte kontringer for City. Og det betalte seg for de lyseblå da Sergio Agüero plukket opp en løs ball og satte fart mot mål.

Alene med keeper gjorde argentineren ingen feil, og de lyseblå var tilbake i ledelsen.

SUPERKONTRING: Se scoringene til Sergio Agüero.

Det var spissens 178. scoring (på 264 kamper), noe som er ny klubbrekord i Manchester City. Eric Brook, som var aktiv på 1920- og 30-tallet, hadde den gamle rekorden sammen med Agüero.

- Jeg er veldig glad. Jeg er veldig glad for støtten jeg har fått i laget, jeg vil takke alle, sier Agüero i et intervju på Viasat.

Luften gikk ut av Napoli etter den scoringen, og Raheem Sterling avgjorde kampen noen minutter på overtid. Det sier litt om Citys tropp når de hadde spillere som Kyle Walker, Gabriel Jesus og David Silva på benken i kveld.

En maktdemonstrasjon av City i Italia.

Champions League: Gruppe E: Liverpool (England) – Maribor (Slovenia) 3-0 (0-0), Sevilla (Spania) – Spartak Moskva (Russland) 2-1 (1-0). Gruppe F: Napoli (Italia) – Manchester C. (England) 2-4 (1-1), Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Feyenoord (Nederland) 3-1 (2-1). Gruppe G: Besiktas (Tyrkia) – Monaco (Frankrike) 1-1 (0-1), Porto (Portugal) – Leipzig (Tyskland) 3-1 (1-0). Gruppe H: Borussia Dortmund (Tyskland) – APOEL Nikosia (Kypros) 1-1 (1-0), Tottenham (England) – Real Madrid (Spania) 3-1 (1-0).



