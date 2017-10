Mattis Stenshagen kan bli vår nye langrennskomet: - Jeg ser at det er muligheter

VAL SENALES (Dagbladet): - Vi får nå se når vinteren kommer, men så langt har det vært bra sesongforberedelser. Jeg har fått gjort en god jobb, så det skal bli morsomt når skirennene starter, sier Mattis Stenshagen til Dagbladet.

Navnet hans er kanskje ikke helt øverst på lista di over store, norske skiprofiler, men det kan fort endre seg til vinteren.

Ifølge dem som er på innsiden av skimiljøet har Stenshagen sett fryktelig sterk ut på rekruttlagssamlingene i sommer og høst. For nøyaktig ett år siden, begynte ryktene å summe om en annen rekruttløper som også så sterk ut.

Det var Johannes Høsflot Klæbo, og nå kan det være Mattis som «tar en Klæbo».

- Ja, det kan han nok. Han har nok ikke helt den samme spisskompetansen som Johannes har på sprint, han er mer distansefokusert, så når han får noen år til på skuldrene så er han helt sikkert en av dem som er helt oppe i toppen internasjonalt, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til Dagbladet.

- Han er en potensiell verdensmester?

- Ja, det vil jeg si. Vi har ikke utøvere på rekruttlaget til Norge som ikke har potensialet til å bli verdensmestre.

Også Stenshagen selv øyner muligheten for å overraske denne sesongen.

- Johannes er en ekstremt god skiløper, men jeg ser selvsagt at det er muligheter hvis du gjør en god jobb og tør å utfordre de etablerte. Du må jo være offensiv, samtidig som du må være realistisk. Jeg forventer ikke å ta de samme stegene som Johannes, men jeg forventer å ta et nytt steg fra det jeg gjorde i fjor. Så får jeg se hva det holder til etterhvert, sier han til Dagbladet.

Smaken av verdenscup

I fjor ble Stenshagen nummer seks totalt i skandinavisk cup, tok verdenscuppoeng på Lillehammer, og fikk sjansen på øverste nivå både i Ulricehamn og Drammen, i tillegg til Lillehammer.

Opplevelsene ga mersmak for 21-åringen fra Follebu.

- Skandinavisk cup blir jo hovedprioritet, men du vil alltid videre, og da er world cup neste steg. Du drar med deg mye erfaring ved å gå der, og i fjor følte jeg at jeg kom dit uten å vite hva jeg gikk til. Jeg hadde litt lave skuldre, kanskje litt for lave, for jeg var fornøyd med bare å komme dit. Men hvis jeg skulle få gå world cup i år, så er jeg ikke fornøyd med bare å gå. Da vil du jo hevde deg, sier han.

Under den pågående høydesamlinga i Val Senales har Stenshagen gode muligheter til å måle seg mot verdens beste skiløpere. Øktene sammen med Martin Johnsrud Sundby og de andre toppløperne har gitt ham tro på at det kan bli hans tur til å slå gjennom i år.

- Du ser at det er mulig. Selv om det er et høyt nivå, så er det ikke et skremmende høyt nivå. Det er en trygghet du tar med deg inn i sesongen. Jeg trener tross alt med verdens beste skiløpere, og selv om de løfter seg et hakk til vinteren er det ingen grunn til at ikke jeg også skal gjøre det, sier han.

- Jeg tror jeg har potensial til topp ti i verdenscupen hvis det klaffer og jeg har en god dag. Det er vel offensivt å håpe på så mye mer, men topp ti tror jeg er mulig i enkelte renn.

Mentalt sterk

I fjor trente han sammen med nevnte Klæbo hele høsten, og så kompisen vinne den nasjonale åpninga på Beitostølen. Det ga verdenscupbillett til Kuusamo helga etter, og også der endte Klæbo på pallen.

- Johannes er ekstremt flink til å ha trua på det han driver med, og til å tro at han stiller like godt forberedt som alle andre. Det er en viktig trygghet å ha, og jeg føler til en viss grad jeg har det sjøl også, sier Stenshagen.

Det er veldig få 21-åringer som slår ordentlig gjennom i verdenscupen i langrenn slik Klæbo gjorde i fjor. Stenshagen er også klar på at han verken har dårlig tid, eller er ferdig utviklet som skiløper.

- Både den tekniske og fysiske biten er jo der, men samtidig spiller den mentale biten en stor rolle. Er du sterk mentalt har du gode forutsetninger for å slå gjennom tidlig. Og det å tørre å sette høye mål for seg selv, det er en viktig bit, sier han.

- Jeg ser jo at jeg blir bedre på trening, og da må jeg forvente å gå fortere til vinteren også.