Molde-helten feiret med familien, som var på kampen i VIF-tøy

VALLE (Dagbladet): Vålerenga - Molde 1-2. Oppgjøret på Valle var i ferd med å ebbe ut med det eneste resultatet som ikke var godt for verken Vålerenga eller Molde:

Uavgjort ville ende Vålerengas drøm om fjerdeplass og mulig europacupbillett neste år, mens poengdeling ville satt punktum for Moldes teoretiske mulighet til å innhente Rosenborg.

Og tre minutter på overtid satt seiersgoalen. Molde-kaptein Ruben Gabrielsen steg til værs og stanget inn innlegget fra Martin Ellingsen.

Der og da ble champagnen korket på Lerkendal og fyrverkeriet stuet vekk. Ja, med åtte poeng skal det skje meget spesielle ting om Rosenborg roter bort gullet, når det bare er ni poeng igjen å spille om.

- Liker ikke Vålerenga

Ruben Gabrielsen tenkte verken på gull eller grønne skoger der han steg til værs, han tenkte bare på scoring og tre nye Molde-poeng.

- Da jeg så innlegget komme, så visste jeg at jeg kom til å score, sier han til Dagbladet.

Med ballen i nota bak VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey, så løp Gabrielsen bort for å feire med familien, som sto borti svingen der.

Ikledd Vålerenga supportertøy.

- Både tanke, onkel og unger sto der med Vålerenga-tøy. Det irriterte meg selvsagt fryktelig, for som Lillestrøm-gutt liker jeg ikke Vålerenga, sier matchvinner Gabrielsen, og ler godt.

- Men de syntes det var moro at jeg scoret da, selv om de håpet på Vålerenga-seier.

Men at det var nettopp Ruben Gabrielsen som skulle bli matchvinner når kampuret var på overtid, kan ikke komme som noen overraskelse på noen. Dette var nemlig tredje gang han avgjør for Molde på overtid denne sesongen.

Det samme gjorde han nemlig mot Brann 15. oktober og mot Odd 21. mai. Sene scoringer er på en måte blitt Gabrielsens varemerke.

- Jeg vet ikke hvorfor det er blitt slik. På treninger scorer jeg aldri, da nikker jeg alltid over, og for hver scoring så misbruker jeg to-tre store sjanser. Men jeg ønsker veldig sterke å vinne fotballkamper, sier han.

- Om jeg ikke hadde scoret der, så hadde jeg blitt syndebukken. Det er små marginer, og jeg må bli mer effektiv foran mål.

- Håper de spratt champagnen

Selv om RBK-spillerne måtte gå tomhendte og tørste hjem søndag kveld, så lever verken Gabrielsen eller de andre Molde-gutta i den villfarelsen at Rosenborg vil rote bort gullet på tampen.

- Jeg tar selvsagt i mot gullet, om det skulle skje. Vi skal iallfall prøve å vinne alle kampene, men jeg tviler på at det går, sier Gabrielsen.

For Molde smakte det ekstra godt at de spolerte RBKs gullfest bare sekunder før den skulle sprettes i gang.

- Jeg håper champagnen allerede var åpnet og fyrverkeriet sendt til himmels før scoringen min på overtid, slik at de må kjøpe alt inn på nytt, sier Ruben Gabrielsen og flirer godt.

Rett før Molde avgjorde oppgjøret på Valle, så hadde Vålerenga misbrukt en gedigen dobbeltsjanse ved Henrik Kjelsrud Johansen og en god mulighet fra innbytter Bård Finne.

Men da det sto om, så var det altså medaljejagende Molde som dro det lengste strået.

- Vi gir aldri opp. Hvis alle har trua på noe, så skjer det som regel, sier Ruben Gabrielsen.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær mener det ikke er tilfeldig at det er nettopp Ruben Gabrielsen som ble matchvinner da de trengte et mål for å beholde en ørliten spenning i gullkampen.

- Det var et fantastisk innlegg av Martin (Ellingsen), men Ruben er flink til å lese og han er utrolig god i lufta. Nei, det er ikke tilfeldig at han avgjør for oss, sier Solskjær til Dagbladet.