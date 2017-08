Mooy forlenget Huddersfields drømmestart

Dermed fortsetter drømmestarten for David Wagners mannskap. Huddersfield slo Crystal Palace 3-0 borte i serieåpningen og fulgte opp med en ny viktig trepoenger på eget gress i annen serierunde.

Søndag var det 26-åringen Mooy som ble helten for hjemmelaget. Han sørget for kampens eneste scoring etter 50 minutters spill.

Mens Huddersfield svever på en sky, er situasjonen stikk motsatt i Newcastle. Rafael Benítez og co. har åpnet med to tap etter opprykket fra mesterskapsserien. Dét gir foreløpig bunnkamp i Premier League.

Perle

Huddersfield-helten Mooy hadde dobbel grunn til å juble for målet mot Newcastle. Han ble først og fremst matchvinner, men selve scoringen var i tillegg en perle fra distanse.

Australieren spilte vegg med lagkamerat Elias Kachunga, ladet skuddfoten og fikk se avslutningen curle på flott vis opp i høyre kryss fra drøyt 16 meters hold. Hjemmefansen jublet ekstatisk for fulltrefferen.

Newcastle hadde gode muligheter til å komme à jour i oppgjøret. Innbytter Joselu fikk ballen i ønskeposisjon etter 67 minutters spill, men spanjolens avslutning manglet kraft, noe som gjorde at Huddersfield-keeper Jonas Lössl rakk å kaste seg ned og avverge.

På den påfølgende corneren var det Ayoze Pérez' tur til å bomme fra god posisjon. Ballen falt ned til 24-åringen på fem meter, men like foran kassen presterte han å blåse den over. Bortefansen ga fra seg et kollektivt sukk i fortvilelse.

Gunstig program

Bortelaget prøvde å kjempe inn en utligning mot slutten, men Huddersfield holdt unna. Nå kan manager David Wagner se fram mot et ganske gunstig kampprogram i fortsettelsen. Southampton (h), West Ham (b), Leicester (h) og Burnley (b) bør kunne gi det nyopprykkede laget muligheten til å fortsette oppturen.

Newcastle må på sin side prøve å snu trenden mot lag som West Ham (h), Swansea (b) og Stoke (h). Kanskje kan to hjemmekamper bidra til å løfte Benítez' mannskap.

Spanske Benítez har tidligere uttalt at han ikke er fornøyd med lagets aktivitet på overgangsmarkedet. Kanskje kan det skje noe før sommervinduet stenger i slutten av måneden.

NTB