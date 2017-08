Nå avgjøres Johaugs skjebne. USADA-sjefen frykter FIS' agenda: - En tragedie

(Dagbladet): I dag får omsider Therese Johaug svar på spørsmålet som hele langrennsverden lurer på:

Hvor lenge vil Idrettens voldgiftsrett (CAS) utestenge henne? Ryker også det store målet, vinter-OL i Pyeonchang, som har vært Johaugs motivasjon og drivkraft helt siden marerittet startet høsten 2016?

Johaug ble opprinnelig utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges idrettsforbund, en suspensjonsperiode som startet 18. oktober 2016.

Det valgte det internasjonale skiforbundet (FIS) - noe overraskende - å anke. Det har blant annet Travis Tygart, sjef i det amerikanske antidopingbyrået (USADA), og Marit Bjørgen reagert sterkt på, men noen av de utenlandske langrennsprofilene har støttet FIS' avgjørelse.

Tygart frykter at FIS' agenda er å hindre Johaug deltakelse i vinter-OL i Pyeongchang, fordi de ikke ønsker at hun skal komme rett fra en dopingdom og opp på toppen av pallen i vinterlekene i Sør-Korea.

- Det kan hende at FIS vil unngå å se Johaug juble i OL. Det er en mulig teori og vil i så fall være en tragedie. Men det blir bare spekulasjoner, sier USADA-sjefen til Dagbladet.

- Jeg håper FIS og CAS ser det samme som jeg gjør. De arbeider etter WADA-koden, og FIS har all rett til å anke. Men straffen som Johaug får, er altfor hard. Det får folk til å tenke: «hva er galt med systemet?» Det henger ikke på greip, mener Tygart.

Argumenterte på samme måte som Antidoping Norge

Advokat Christian B. Hjort vil ikke spekulere i FIS' agenda i saken.

- Hva la de vekt på under høringen?

- Jeg kan ikke referere detaljer fra rettsforhandlingene og hva FIS sa under høringen, svarer Hjort til Dagbladet.

- Hvordan argumenterte FIS?

- Argumentene hadde utgangspunkt i mange av de samme forholdene som Antidoping Norge pekte på i domsutvalget, men FIS ønsker altså en strengere straff enn dem, forteller Johaugs advokat.

Antidoping Norge var opptatt av Johaugs objektive ansvar under høringen på Ullevaal i januar og bebreidet henne for å ikke ha sjekket forpakningen nøyere når det var merket med en dopingadvarsel og i visshet om at stoffet inneholdt bokstavene «bol».

- Har du fått et inntrykk av hvorfor FIS ikke ønsket en åpen høring?

- Åpne høringer er ikke i tråd med vanlig praksis i CAS og krever andre lokaler. Utover det ønsker jeg ikke å spekulere i hvorfor åpen høring ikke var ønskelig fra FIS. Vi er imidlertid tilhengere av åpenhet, men det er ikke tradisjon i CAS, svarer Hjort.

De ulike scenarioene

I dag får vi altså svaret på hva CAS har besluttet etter høringen som fant sted i Lausanne 6. juni. Ifølge manager Jørn Ernst sendes pressemeldingen ut kl. 12.

Det er mange mulige scenarioer og utfall som kan inntreffe:

* Hvis Johaug skulle få 16 måneder, vil hun være utestengt til 18. februar og miste vinter-OL. Lekene i Pyeongchang starter 9. februar og varer til 25. februar, men påmeldingsfristen er allerede 28. januar.

* Hvis Johaug får 15 måneder, vil hun være utestengt til 18. januar. Da kan hun rekke vinter-OL, men får da minimalt med renn til å kvalifisere seg. Helga 20. og 21. januar er det sprint og 15 kilometer (K) fellesstart i Planica. Den påfølgende helga er det sprint og 15 kilometer (F) fellesstart i Seefeld. Sprint er ikke en distanse Johaug vil satse på i OL.

* Hvis Johaug får 14 måneder, vil hun ha sonet ferdig straffen 18. desember og kan rekke Tour de Ski, som Astrid Uhrenholdt Jacobsen tror vil være svært viktig for det norske OL-uttaket. Ved 13 måneders utestengelse kan Johaug delta i samtlige verdenscuprenn i 2017/18-sesongen.

I så fall - hvis dommen på 13 måneder blir stående - er Johaug konkurranseklar igjen 18. november. Samtidig kan hun da slutte seg til landslagets treningssamlinger allerede 18. september.

Gladnyheten

Årsaken er paragraf 12-18 i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov, som gir Johaug muligheten til å bli en del av den norske troppen og bli med på høydesamlinger to måneder før utestengelsesperioden er over.

Det gjelder uavhengig om det blir 13 eller 16 måneder. Paragrafen er formulert slik:

«Utelukket utøver kan delta i organisert trening de siste to måneder av ilagt utelukkelse, eventuelt siste fjerdedel av ilagt utelukkelse dersom den perioden er kortere.»

Det er altså betydelig forskjell på straffeomfanget på de mest aktuelle alternativene mellom 13 og 16 måneder. 13 måneder er betydelig bedre for Johaug enn 14 og 15 måneder, men det aller viktigste er å unngå marerittstraffen på 16 måneder.

Da ryker altså vinter-OL i Pyeongchang, som 29-åringen fra Dalsbygda har trent så innbitt mot i snart ett år i strekk uten konkurranser. Johaug har fortalt at det er to bokstaver som står i hodet hennes: «O og L».

Bakdøra

Som Dagbladet skrev i går, finnes det fortatt et håp, en bakvei til vinter-OL i Pyeongchang, selv om Johaug skulle få marerittbeskjeden om 16 måneders utestengelse eller mer i dag.

CAS er siste instans i idrettens rettssystem, men Johaug kan anke saken videre til sveitsisk sivil høyesterett.

Til Dagbladet bekreftet i går kveld manager Jørn Ernst at de er fullt klar over alternativet.

- Vi har ikke diskutert om det kan være aktuelt ennå. Ta det juridiske med Christian, sier Ernst.

Også advokat Christian B. Hjort vil vente med å uttale seg til dommen foreligger.

- Jeg vil helst ikke si noe før dommen er klar. Du kan spørre meg igjen etter at den er offentliggjort, sier Hjort til Dagbladet.

Nedslående vurdering

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner kommer imidlertid med en negativ nyhet til de som håper Johaug kan lykkes med å gå bakveien, hvis det skulle bli aktuelt.

Kjenner beskriver dette alternativet som tilnærmet umulig.

- Muligheten finnes i prinsippet, men er i realiteten utelukket. Det har vist seg at Sveits er det landet hvor det er vanskeligst å få endret en voldgiftsavgjørelse. Derfor la de idrettens voldgiftsrett nettopp i Sveits, sier Kjenner til Dagbladet.

Det lille smutthullet som finnes er så lite at han ikke tror Johaug-leiren kommer til å forsøke å gå denne bakveien, uansett utfall i CAS.

- Den eneste muligheten er om det er feil ved saksbehandlingen, for eksempel om dommeren er inhabil. Det er helt usannsynlig, mener Kjenner.

Satser videre uansett

Mange lurer nok på hva Johaug gjør om hun ikke skulle få drømmen oppfylt om å slå tilbake i de olympiske lekene kommende vinter.

Vil hun da gi opp og legge skiene på hylla?

Svaret er nei. Det norske langrennsesset har tidligere uttalt at hun vil fortsette karrieren selv om OL i 2018 skulle ryke.

Det vil likevel være en enorm stor nedtur etter å ha vært isolert og trent for seg selv i et år med OL som det store målet og OL som de to bokstavene Johaug har tenkt på om og om igjen.

Nå krysser hun alt hun har for en dom under 16 måneder.