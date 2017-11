(Dagbladet): Mandag kveld viste Neymar fram sin nye hårsveis på Instagram:

25-åringen, som ble verdens dyreste fotballspiller da han gikk fra Barcelona til Paris Saint-Germain for drøye to milliarder i sommer, har farget håret grønt i anledning Halloween.

Tilsynelatende bytter PSG-stjerna hårsveis like ofte som han bytter sokker. Neida. Men at Neymar er like kjent for sine eksentriske hårfrisyrer, er det liten tvil om.

Vi har fått mote- og skjønnhetsansvarlig i KK, Malin Gaden, til å bedømme noen av Neymars hårfrisyrer gjennom tidene.

- Jeg synes det er veldig gøy at han prøver litt forskjellige frisyrer. Ja, det er jo først og fremst det han gjør på banen folk følger med på, men det er ikke til å stikke under en stol at han har fått massiv oppmerksomhet i medier og blant fans – nettopp på grunn av håret sitt. Noe som har vært med på å gjøre han kjent for flere enn kun de som er svært fotballinteresserte, sier Gaden til Dagbladet.

Men selv om hun synes det er gøy at han utforsker hårmoten, er det ikke alt som treffer som en inntertier.

Ungdomstiden

Dette bildet er fra 2009, før ungguttens karriere skjøt fart. Han var da fersk i A-lagstroppen til brasilianske Santos - her i møte med Corinthians og legenden Ronaldo.

Praktisk frisyre, mener Gaden.

- Ung, lovende og har ennå ikke oppdaget bleking og hårgele. En enkel frisyre som passer mange. Ikke noe hokus pokus og sikkert veldig grei å ha med å gjøre når man skal trene og spille så mye som han gjør, sier KKs skjønnhetsansvarlig.



Gamst-vibber

I deler av 2011 - da han for alvor begynte å bli lagt merke til i internasjonal sammenheng - ser vi Neymar med håret han stadig vender tilbake til: En frisyre som er kortklipt på sidene og lengre på toppen. Nå har han også fått opp øynene for bleking, og tuppene har fått seg en omgang med penselen.

- Denne frisyren får jeg skikkelig Morten Gamst Pedersen anno tidlig 2000-tallet vibber av. Mulig den var hot da, men i dag blir det et nei, sier Gaden.

Krise-hår

Neymar lot håret gro, og i 2012 så vi ham med en relativt langhåret og rufsete look. Så langt og rufsete at han måtte holde panneluggen på plass med et hårbånd.

Stilen får slakt av KKs Malin Gaden.

- Han har på ingen måte valgt denne frisyren av praktiske årsaker. Det er helt greit å fikse seg litt til kamp, men dette kan da ikke være behagelig?

Ny på stjernehimmelen

I 2013 presenterte Barcelona sin nye storsignering. Senere kom han til å utgjøre en udødelig angrepstrio sammen med Luis Suarez og Lionel Messi. Neymar møtte opp på presentasjonen med hår som var kortklippet på sidene og langt på toppen.

Gaden mener Neymar var tidlig ute med en trend her.

- De siste årene er det mange som har gått for en frisyre som er kortere på siden og lengre oppå og foran. Så på mange måter var han jo tidlig ute med en trend, men det er fremdeles ikke full klaff på grunn av fargen han har valgt og øredobbene. Det hele blir litt for harry, sier KK-journalisten.

Superstjerne på hjemmebane

Sommeren 2014s store høydepunkt var utvilsomt VM i fotball i Brasil. Neymar var vertsnasjonens aller største stjerne. Neymar møtte opp med sine naturlige lokker, men senere i mesterskapet valgte han igjen å bleke håret.

Gaden gleder seg mest over at øreringene endelig er borte.

- Hurra! Han har fjernet bling-en i ørene. Det i seg selv er et stort pluss. Skal du først bleke håret litt og gå for en såkalt ombre-look, så er dette langt bedre enn varianten han kjørte på med i 2014.

- JA!

Neymar, som gjennom så mange år tydelig har vært opptatt av hvordan han så ut på håret, valgte i 2015 å fjerne alt.

Det får Gaden til å juble.

- JA! Dette kledde han veldig godt! Her er han rett og slett hot, hot, hot. Han ser både voksen og ung ut på en måte og jeg liker den naturlige looken, sier KK-journalisten.

Senere valgte Neymar å la håret gro naturlig. Det er ikke KKs skjønnhetsansvarlige like fornøyd med.

- Det er som å se to forskjellige personer når jeg se ham fra 2015 og de blekede tuppene fra 2014. Da han lot det vokse slik, ser han også langt mer voksen ut enn det han egentlig er, sier Gaden.

Bleke-bølgen

Ved sesongstarten i 2016 dukket Neymar og flere andre Barcelona-stjerner (blant andre Lionel Messi) opp med helbleket hår.

- Neymar er ikke redd for å kaste seg over en trend og prøve den ut – noe som er veldig artig å se. Jeg synes også han kler denne platinalooken, men håret hans ser ganske slitt ut. Og så var det noe med den barberte sveisen fra 2015… sier KKs skjønnhetsansvarlige.

Terningkast: 4

Verdens dyreste

Sommeren 2017s store overgangssaga dreiet seg om nettopp Neymar. Da PSG-overgangen endelig var i boks, gikk Neymar som den dyreste fotballspilleren noensinne.

På presentasjonen dukket han opp med sin naturlige hårfarge, men utøver høsten ble tuppene igjen bleket.

- Hva skjedde her? Hoppet vi plutselig tilbake til 2014? OG øredobbene er tilbake? Jeg kunne kanskje ha forstått det i 2014, da det var trendy, men nå kan du bedre, Neymar, sier Gaden.

Terningkast: 2.

Halloween-grønt

Den siste i rekken «hårstunt» fra Neymar, dukket opp på Instagram mandag kveld, i forbindelse med Halloween. Brasilianeren hadde farget håret grønt.

Fargevalget fikk stor oppmerksomhet i sosiale medier. Noen tror ironisk at Neymar dro til frisøren og ba om en tennisball-look. Andre mener han ligner en rosenkål.

- Riktignok er denne sveisen spesielt farget for Halloween, men det er også flere kjendiser som har testet ut denne hårfargen og fått mye oppmerksomhet for det. Deriblant Frank Ocean da han slapp albumet sitt «Blonde» i 2016. Men, selve håret hans ser ikke veldig sunt ut her, og det trekker ned mye, sier Malin Gaden.

Terningkast: 2.