NIFs økonomisjef nektet å godkjenne alkoholservering, da ble Tom Tvedt bedt om å gjøre det

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Norges Idrettsforbund innførte nye, strenge regler for refusjon av alkohol for sine ansatte den 1. januar i år.

De nye reglene kom som følge av overdrevet alkoholkonsum på NIF-reiser, blant annet under OL og Paralympics i London i 2012.

- Jeg vet ikke om jeg skal gå så langt som å si ukultur, men vi så at det var enkelthendelser som gjorde at de restriksjonene måtte komme, sa kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, til Dagbladet i går.

Men det var muligens ikke alle som hadde fått med seg at alkoholservering i NIF-regi måtte forhåndsgodkjennes etter 1. januar.

Special Olympics

I mars betalte NIF for middager med alkohol under Special Olympics i østerrikske Schladming, uten at de involverte hadde innhentet forhåndsgodkjenning.

Dette var i midten av mars 2017.

Reiseregningen ble liggende urefundert i systemet fram til 19. mai i år. Da skrev Elisabeth Seeberg en e-post til idrettspresident Tom Tvedt og ba om at han måtte godkjenne alkoholserveringen i etterkant.

«Skjønner at det drar seg ut i tid at vi får nye retningslinjer her, og sikkert ikke før over sommeren. Men det hadde vært fint om Morten, Marit og jeg får klarert ut våre reiseregninger fra Østerrike før sommeren da de bare ligger i systemet og Anita nekter å godkjenne disse...», skriver Seeberg til Tvedt.

Anita er i denne sammenhengen Anita Pelsholen, økonomisjefen i NIF.

Tom Tvedt svarer Seeberg, med kopi til den daværende fungerende generalsekretæren i NIF, Øystein Dale.

«Hei! Jeg godkjenner disse på særlige hensyn», skriver Tvedt.

Ansatte informert

- Det ble kommunisert til alle ansatte. Jeg tror det var fjerde eller femte januar, en av de første arbeidsdagene, ble det holdt informasjonsmøter for de ansatte. Men dette kan jo være et tilfelle der forhåndsgodkjenningen ikke var tydelig nok, sier forvaltningssjef i NIF, Stine Schultz Heireng til Dagbladet.

- Har ikke disse tre sentrale NIF-ansatte fått med seg de nye reglene?

- De har nok fått det med seg, men de har ikke lagt ved godkjenningen, tenker jeg, sier kommunikasjonssjef Niels Røine.

- Men i og med at Tom Tvedt blir bedt om å godkjenne dette to måneder etterpå, så har det vel ikke vært noen forhåndsgodkjenning å legge ved?

- Nei, sannsynligvis ikke.

Skulle vært gjort annerledes

Tom Tvedt er i Praha på et møte mellom verdens nasjonale olympiske organisasjoner, og stilte på telefonkonferanse med pressen i formiddag.

- Hva slags særlige hensyn gjorde at du ettergodkjente disse regningene, Tvedt?

- Jeg skal prøve å svare på det. Det første er at man på det tidspunktet var i en spesiell administrativ situasjon i NIF, retningslinjene var innført, og det betyr igjen at dette skulle forhåndsgodkjennes. I dette tilfellet ble ikke dette gjort. Det skulle ha vært gjort, og igjen hadde vi der også samarbeidspartnere i vårt reisefølge, sier Tvedt til Dagbladet.

Tar ansvaret

Det er i forbindelse med representasjon at NIF fortsatt mener det er greit å betale for alkohol. Tidligere generalsekretær i NIF, Inge Andersen, var ikke tilstede i Schladming, men det var Tom Tvedt.

- Da denne regningen dukket opp var vi i en stiuasjon at noen hadde lagt ut for denne, og de ba da om å få refusjon. Økonomisjefen stoppet denne regningen, hun reagerte helt riktig da hun ikke refunderte dette i første omgang, for det var i henhold til de nye retningslinjene. Når jeg da svarte særskilt, så var det fordi det var restriktiv bruk av alkohol i representasjonsoppdrag. Derfor gjorde jeg det, sier Tvedt.

Den som har ansvaret for å både etter- og forhåndsgodkjenne slik type representasjon, er generalsekretæren. Da regningen kom på bordet var Inge Andersen gått av, og assisterende generalsekretær Øystein Dahle hadde tatt over midlertidig.

- Hvorfor var det du som godkjente regningene?

- Fordi vi var i en situasjon mellom en avgående generalsekretær og en ny generalsekretær. Vi hadde da en assisterende generalsekretær da jeg valgte å gjøre det, og så skulle jeg gjerne brukt den konstituerte generalsekretæren. Jeg valgte å ikke gjøre det, men å gjøre det på denne måten. Det tar jeg ansvaret for.