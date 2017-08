Noen ting endrer seg aldri. Det fikk Rooney erfare: - Utrolig bilde

(FourFourTwo): Wayne Rooney ga gamleklubben Manchester United en hånd da han sørget for at Everton fikk med seg ett poeng fra Etihad i går kveld. Det var også hans 200. scoring i Premier League.

Den evigunge angriperen har startet sesongen på strålende vis, med to scoringer på to kamper for de blå.

Gårsdagens scoring mot sine tidligere rivaler Manchester City smakte ekstra godt, noe Wayne Rooney også påpekte på Twitter etter kampen, da han la ut følgende melding:

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 21, 2017

«Det er alltid godt å se kjente fjes», skriver han under bildet av rasende City-fans, like etter at han satte inn 1-0-målet før hvilen.

Og det viser seg at flere av ansiktene på tribunen virkelig er kjente.

Reprise

Vi skrur tiden tilbake til 2012 og oppgjøret mellom naboene City og United. Wayne Rooney scoret to mål i 3-2-seieren 9. desember, og et av bildene som ble tatt den dagen viser at noe aldri forandrer seg.

Det er tydelig at et par av supporterne på tribunen har sesongkort, for hvis du sammenlikner bildet Wayne Rooney la ut på Twitter, med et av bildene som ble tatt i 2012, er det flere personer som står på samme plass. Noen av dem bruker også nøyaktig samme bevegelser.

Vi har ringet inn de personene som er mest tydelige øverst i artikkelen. Personen nede til venstre har til og med samme håndbevegelse.

Det er som tiden har stått stille i fem år.

«Utrolig bilde», skriver engelske The Telegraph.

- Fint

På spørsmål etter kampen om hvor godt det var å score mot gamle rivaler, svarte Rooney spøkefullt:

- Hva, igjen?

- Selvfølgelig var det fint med tanke på min Manchester United-historie. Jeg har scoret et par ganger her.

-Å gjøre det her i dag i en så viktig kamp for oss, så tidlig i sesongen, var et fint øyeblikk og jeg er sikker på at den røde delen av Manchester vil glede seg over det også, sier Rooney ifølge The Independent.