Nordlie om Nylands dramatiske fall: - Han er sikkert gæren på meg

ULLEVAAL (Dagbladet): Fotballandslagets trener, Lars Lagerbäck (69), presenterte tirsdag troppen til kampene mot Aserbadsjan og Tyskland i september.

Blant de tre keeperne var ikke Ørjan Håskjold Nyland (26). For inntil et år siden var han Norges førstekeeper. Nå er han ute i kulda både på landslaget og Ingolstadt, som ligger på bunnen av 2. Bundesliga i Tyskland.

For en keeper i sin beste alder - 26 år - er nedturen dramatisk. På tirsdagens pressekonferanse leste Lagerbäck opp Rune Almenning Jarstein, André Hansen og Sten Grytebust i mål. NRKs fotballekspert, Tom Nordlie, er ikke overrasket over fraværet av Nyland.

- Jeg har sansen for typen. Men han er sikkert gæren på meg. Etter Tyskland-kampen i fjor (4. september) sa jeg ansikt til ansikt at det var på tide å bytte. Jeg syntes han hadde gjort tabber. Han var ikke enig i dette. Men siden har han vært ute.

Nordlie fortsetter:

- Jeg har veldig tro på Nyland. Men han må finne seg et sted hvor han kan stå kontinuerlig i mål. Han var jo en skikkelig vinnerskalle da han var i Hødd og Molde. Han er fortsatt en veldig ung keeper, så jeg har troen på ham. Alternativet er å jobbe hardt og være like tålmodig som Jarstein var i Hertha Berlin.

Misfornøyd

Etter det Dagbladet forstår, er Nyland alt annet enn fornøyd i Ingolstadt. At han i tillegg mister landslaget - en internasjonal arena hvor du kan vise deg fram - gjør situasjonen ekstra desperat.

- Vi har fire gode keepere, sier Lagerbäck.

- Vi får bare håpe at Ørjan får litt spilletid, så han får være med å konkurrere på samme vilkår. Konkurranse er alltid bra.

Nordlie tror ikke det er en motivasjon for Nyland å sitte på benken i Tyskland og ringe kontofonen:

- Ett sted går grensa: Når du er så ung, blir det for tidlig å telle kroner.

Nyland har 24 kamper for Norge. Sist han sto var i privatlandskampen mot Sverige 13. juni. Kanskje var tanken at han skulle få vise seg fram for potensielle beilere. Men fortsatt er han i Ingolstadt, som rykket ned fra Bundesliga forrige sesong.

Nytt

Tre runder ut i serien har Nyland ikke fått stå et eneste minutt. Ingolstadt-trener Maik Walpurgis har gått for danske Martin Hansen. Men så seint som tirsdag fikk treneren sparken etter null poeng og bunnplassering.

Erstatteren, Stefan Leitl, er allerede på plass. Han kommer fra klubbens ungdomsavdeling, og kan sånn sett representere et håp for den norske sisteskansen.

I juni fortalte Nyland til Dagbladet at det hadde vært intern uenighet i klubben om bruken av ham. Keepertreneren og sportsdirektøren ville at han skulle være førstevalget. Trener Walpurgis sto på sitt og gikk for Hansen. Nå tilhører Walpurgis fortida.

- Det er både overraskende og ikke overraskende at Nyland ikke er med. Det som er overraskende, er at en som har vært med lenge, ikke er med lenger. Samtidig har han så lite spilletid at jeg forstår det, påpeker Nordlie.

Han har lite å utsette på Lagerbäcks tropp til de to kommende kampene.

- Vi har tendens til å tro at det finnes ti fotballspillere i Norge som burde vært med i troppen og som kunne revolusjonert laget. Men de finnes ikke.

Sjanseløs

- For første gang er Martin Ødegaard på et godt nivå der han får kontinuerlig med spilletid i Heerenveen. Jeg tror vi får se ham i troppen i høst, eller begynnelsen av neste år. Nå tror jeg det er viktigere at han spiller EM-kvalifisering for U21-landslaget. Men så fort de er ferdig, tror jeg han blir tatt inn, sier Nordlie.

Norge møter Aserbadsjan 1. september og Tyskland 4. september. Begge kampene inngår i VM-kvalifiseringen.

Norge er uansett sjanseløs på sluttspillet i Russland neste sommer.

Lars Lagerbäck har tatt ut følgende spillere til VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og Tyskland 1. og 4. september: Målvakter: Sten Grytebust (OB), Rune A. Jarstein (Hertha Berlin), André Hansen (Rosenborg). Forsvarsspillere: Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Birger Meling (Rosenborg), Tore Reginiussen (Rosenborg), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Jørgen Skjelvik (Rosenborg), Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig). Midtbanespillere: Sander Berge (Genk), Jo Inge Berget (Malmö), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Mohamed Elyounoussi (Basel), Stefan Johansen (Fulham), Anders Konradsen (Rosenborg), Martin Linnes (Galatasaray), Ole Kristian Selnæs (Saint-Étienne), Anders Trondsen (Rosenborg). Angrepsspillere: Tarik Elyounoussi (Olympiakos), Bjørn Maars Johnsen (Den Haag), Joshua King (Bournemouth), Alexander Sørloth (Midtjylland).