Northug får støtte fra uventet hold: - Enormt skuffet, det er feil

(Dagbladet): Det har vakt oppsikt at landslagstrener Tor-Arne Hetland har pekt ut Finn Hågen Krogh (27) som ankermann på OL-stafetten i vinter. Det betyr at Petter Northug (31) kan bli vraket fra stafetten, så sant han ikke blir tildelt en annen etappe.

- Det er feil, sier Northugs svenske konkurrent, Emil Jönsson (32), om at nordmannen ikke skal gå sisteetappen i Sør-Korea.

Jönsson uttalte seg på pressetreffet med de svenske langrennsløperne i dag. Dagbladet skrev allerede 6. oktober at Hetland har gitt Krogh tillit på sisteetappen. I forrige uke gjentok han det samme overfor NRK.

Reaksjoner

Utspillet har skapt blandede reaksjoner. Blant annet uttalte NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, følgende til Dagbladet:

- Ved å gå ut som han gjorde kan Hetland oppnå to ting: Han gir Krogh tillit og trygghet – og full aksept for at han kan være ankermann. Samtidig terger han Northug. Han har selvfølgelig ambisjoner om å gå sisteetappen.

Jönsson - som både har VM- og OL-medaljer - kjøper ikke dette resonnementet:

- Jeg synes det er feil. Petter skal gå siste, sier han til Expressen.

- Hva synes du om at han (Hetland) går ut og sier det han gjør allerede nå?

- Det er spesielt. De har vel veldig bra kontroll på sine utøvere. Men Petter har levert hver gang. Han går alltid bra i konkurranser. Jeg er helt sikker på at Petter skal gå den siste etappen. Jeg blir enormt skuffet om han ikke gjør det.

Landsmann Calle Halfvarsson sier:

- Jeg tror ikke på det der. Om jeg skal si hva jeg tror, tror jeg det bare var et utspill for å trigge Petter.

- Smart signal

Norges tidligere landslagstrener Åge Skinstad – som nå er ekspert på Eurosport – mener det er et «smart signal» av Hetland å gå ut nå.

- Per dags dato er Finn Hågen den best kvalifiserte til å gå ankeretappen. Det er greit at Tor-Arne gir ham klar og tydelig beskjed om at han har troen på ham, sier han til Dagbladet.

- Samtidig vet vi at det er nærmere fire måneder til stafetten. Det er uansett ingen tvil om at den beste vil få gå ankeretappen.

Parkerte Ustjugov

Til grunn for avgjørelsen legger Hetland blant annet det som skjedde i Lahti-VM i vinter. Krogh gikk ut 17 sekunder foran den råsterke russeren Sergej Ustjugov.

Med sine russiske muskler jaget han bak nordmannen i den løse snøen. Men Krogh holdt unna og sørget for gull. For Norge gikk Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Krogh.

Northug har aldri vunnet OL-gull på stafetten. Det er hevet over tvil at han er desperat etter å få en slik i samlingen før han legger opp.

- Spyr

Sveriges langrennssjef, Rikard Grip, legger ikke skjul på at stafettene blir viktig i OL. På dagens pressekonferanse uttalte sjefen at han «spyr av spørsmålet» om hvilket medaljemål han har før OL. Men han luftet likevel sine tanker om hvor Sverige kan gjøre det bra.

- Vi fokuserer på stafettene, der vi jobber som et lag. Å jobbe sammen er noe som gjennomsyrer hele organisasjonen. Stafettene er kjempeviktige for oss, og vi skal selvfølgelig ta medaljer på begge stafettene, sier Grip, ifølge NTB.

Drømmen er en reprise på medaljeregnet fra Sotsji-OL i 2014. Der tok Sverige elleve medaljer, deriblant gull på begge langrennsstafettene.

- Sotsji var herlig, så det håper vi å kunne gjenta. I tillegg skal vi konkurrere om medaljer i lagsprint også, både på kvinne- og herresiden, sier Grip.

For Norge ble stafettene i Sotsji et mareritt. Både mennene og damene bommet fullstendig med smurningen og endte på henholdsvis 4.- og 5.-plass.