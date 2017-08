Northug om Johaug-dommen: - Hun har fått mer enn nok straff

Tirsdag ble dommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) mot Therese Johaug kjent for offentligheten. CAS strakk dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund fra 13 måneder til 18 måneder for den norske skistjernen, og dermed ryker drømmen om et OL-gull i Pyeongchang i 2018.

- Jeg synes det var fryktelig trist og vondt å se Therese (på tirsdag). Vi som skiløpere føler med henne. Jeg vet at hun har trent for å komme tilbake denne sesongen og til OL neste år, sier Northug til VG.

- Jeg synes mest synd på Therese. Jeg synes hun har fått mer enn nok straff fra før av. Jeg hadde håp om at hun skulle få komme tilbake, legger trønderen til.

Likevel tror Northug at Johaug kan komme sterkt tilbake i skisporet.

- Jeg tror hun har et fantastisk konkurransehode. Hun kan riste dette av seg og bruke det som motivasjon. Klarer hun det, så tror jeg hun kan komme sterkere tilbake enn noen gang, sier Northug og viser til VM i Seefeld i 2019.

(NTB)