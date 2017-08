Ny QuickStep-seier i vueltaen

(procycling.no): Etter en relativt begivenhetsløs fjerde etappe av Vuelta a España dro det seg på sedvanlig vis til, i det spurten nærmet seg. Et firemannsbrudd fikk gå tidlig, men hadde ingen sjanse. Med fem kilometer til mål var siste rytter fra bruddet hentet.

Den 198,2 kilometer lange etappen mellom Escaldes-Engordany og Tarragona var uten noen store utfordringer, og alle spurterne satt med da det skulle avgjøres. På de siste milene ble det flere velt. Først velter Wilco Kelderman (Team Sunweb), og ikke lenge etter går Mark Christian (Aqua Blue Sports) i bakken, mens Domenico Pozzovivo (AG2R) gikk i bakken med flere andre ryttere like før tre kilometersmerket. Det betyr et fall fra niendeplass og 43 sekunder bak Chris Froome i sammendraget, til 33. plass, fire minutter og åtte sekunder bak.

Inn i avslutningen var QuickStep-Floors godt plassert og fikk levert Matteo Trentin i god posisjon. Juan José Lobato (LottoNL-Jumbo) prøvde å gå tidlig, med et oppløp som gikk slakt nedover, men den italienske rytteren kom rundt ham og hadde ingen problemer med å holde unna for spanjolen. Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac) ble tredjemann.

Der letzte km in einem leicht chaotischen Sprint-Finale. @MATTEOTRENTIN behält die Übersicht und setzt sich locker durch. #LV2017 pic.twitter.com/HMeAtEetA5 — Tour de France - DE (@letour_de) 22. august 2017

Etappeseier i alle Grand Tours

Med dagens etappeseier går nå Trentin inn i en eksklusiv klubb, han har nå nemlig etappeseier i alle de tre Grand Tourene. Han har tidligere vunnet to etapper i Tour de France, mens han vant én i fjorårets Giro d'Italia.

- Jeg var virkelig ute etter en etappeseier, siden jeg er i strålende form nå på høsten. Etter velten min i Tour de France som tok meg ut på tidslimiten, har jeg bare tenkt på å komme hit (til vueltaen) og vinne etapper. For to dager siden synes jeg vi en perfekt og smart jobb med Yves Lampaert, og vi tok etappen og (leder)trøyen. I dag bestemt vi at det var min tur og gutta gjorde en fantastisk jobb, sa Trentin i seiersintervjuet vist på Eurosport.

Chris Froome leder fremdeles rittet sammenlagt etter å ha kommet inn sammen med hovedfeltet. Daniel Hoelgaard ble beste nordmann på 40. plass, etter å ha gjort opptrekk for Lorrenzo Manzin.

Artikkelen er levert av sykkelnettstedet procycling.no!