Nytt surt tap for Vålerenga: - Jeg er jævlig skuffa

Lillestrøm - Vålerenga 2-1 (2-1)

(Dagbladet): Lillestrøm - Vålerenga er kanskje det største rivaloppgjøret i eliteserien. Kampene pleier å inneholde mye.

Lørdag ble vi også vitne til et fyrverkeri av en fotballkamp - med høyt tempo og sjanser i fleng.

- Dette smakte fantastisk godt. Det er ikke så ofte vi slår dem. Det er ikke så ofte man har denne følelsen, og det skal nytes, sier kaptein og målscorer Frode Kippe til Eurosport.

- Vi kriger og står på, selv om vi har mye å gå på spillemessig. Vi sliter og kjemper, og det er nok til å vinne i dag. Men vi må løfte spillet vårt, sier Lillestrøm-trener Arne Erlandsen.

For billig

For Vålerenga ble det den femte kampen på rad uten seier. Vålerenga ligger på en 12. plass i Eliteserien, bare fem poeng foran Kristiansund på kvalikplass.

- Det begynner å ligne på ei krise i Vålerenga, oppsummerte Eurosports Kenneth Fredheim og Kjetil Rekdal.

- Jeg er jævlig skuffa, selvfølgelig. Det er vondt å tape de kampene her. Vi havner under fra start, og da blir det tøft. Vi er best når vi kommer opp til 1-1. Vi begynner bra, men så mister vi det utover, sier VIF-trener Ronny Deila.

Han fortsetter:

- Vi må trene. Vi må ha typer som klarer å stå imot i disse fasene i kampen. Skal vi bli et vinnerlag, må vi gå ut av oss selv. Vi må bruke oss mer.

Vålerenga-spiller Jonatan Tollås Nation var ikke fornøyd.

- Vi slipper inn to billige mål, og da er det vanskelig å vinne kamper. Vi kan ikke fortsette å slippe inn to mål per kamp. Vi er selvfølgelig klar over at vi er nærmere bunn enn topp. Men vi vet at vi er gode nok til å klatre, sier Nation til Eurosport.

I helga venter Rosenborg for Vålerenga.

Tidlig scoring

Det ble spenning umiddelbart i oppgjøret.

Etter åtte minutter slo Simen Rafn et frispark inn foran mål, der midtstopperkjempen Frode Kippe stanget ballen i mål bak Adam Larsen Kwarasey.

Vålerenga hadde en kjempesjanse noen få minutter senere.Ghayas Zahid var sist på ballen etter litt rot i feltet, men Arnold Origi reddet.

- Jeg synes ikke vi spiller spesielt bra etter det målet. Vi må opp et par hakk, sa LSK-kaptein Frode Kippe i pausa.

Det var Vålerenga som kontrollerte spillet videre utover i omgangen. Etter en halvtimes spill fikk de lønn for strevet.

Christian Grindheim satte lagene likt da han raget høyest på et hjørnespark.

Sjansefest

Men Lillestrøm ga ikke opp. Rett før pause satte Ifeanyi Mathew en nydelig scoring med en lekker tupp - og sendte Lillestrøm tilbake i ledelsen.

Et sultent Vålerenga ville ikke la det gå ubesvart hen, og hadde noen gigasjanser i andre enden. Plutselig var det et fyrverkeri av en kamp.

Begge lag vartet opp med festlig angrepsfotball utover i kampen - men ingen av lagene fikk lønn for strevet. Dermed endte kampen 2-1.