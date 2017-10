Odds supporterleder raser: - Jeg har aldri vært så flau

(Dagbladet): Supporterleder for Oddrane - Hans Rune Aadalen - vil at fansen skal støtte Odd i tykt og tynt. Derfor reagerer han kraftig på det som skjedde på Skagerak Arena i Skien mandag.

Odd fikk besøk av Lillestrøm og vant 1-0. Etter 59 minutter ble målscorer Sigurd Haugen byttet ut med Olivier Occéan. Da reagerte deler av fansen med å pipe.

- Jeg har aldri vært så flau, sier Aadalen til Dagbladet.

I forbindelse med byttet var han usikker på hvorfor deler av fansen peip. Var det fordi de var uenige med trener Dag-Eilev Fagermo i byttet? Eller var pipingen rettet mot Olivier Occéan, som har hatt en svak sesong for Odd?

Aadalen syntes det var ubehagelig.

- Ta diskusjonen

- Hvis folk er misfornøyde, må de ha baller til å ta det ansikt til ansikt med Fagermo. De får heller ta diskusjonen framfor å hyle ut frustrasjonen sin på denne måten.

Aadalen ser en tendens han ikke liker på Skagerak Arena:

- Mishagsytringene kommer gjentatte ganger fra den sammen plasseringen på tribunen. Det er de som starter hver gang. Og sånn vil vi ikke ha det.

Aadalen har vært på Odd-kamper i 40 år.

- Vi ønsker positivitet på tribunen. Vi er der for at spillere og trenere skal få bedre selvtillit. Du skal ikke stå på feltet hvis du bare skal være negativ. Dette er ikke et kjefte- og klagefelt.

Han fortsetter:

- Vi kommer til å være nøye når sesongkortene skal ut neste gang. Vi vil ha syngende supportere på feltet. Det skal ikke være en klagemur.

Rykket ut på Facebook

Så ille synes Aadalen det var mandag at han rykket ut på sin egen Facebook-side dagen etter.

Han skrev:

«Jeg vil komme med en stor beklagelse på gårsdagens hendelse mot Lillestrøm. En gruppering bakerst på feltet buer høylytt når Occéan kommer innpå. Jeg vil gjerne be om unnskyldning for hendelsen, og tar sterkt avstand fra dette. Beklager, Olivier Occéan. Vi er faktisk seriens beste hjemmelag.»

Aadalen sier at han ofte har hørt enkeltmannsutbrudd på tribunen. Det får så være. Det er den kollektive misnøyen – mot sine egne – han reagerer på.

- Resten av feltet ble irriterte og flaue, sier han.

- Byttet er til å forstå. Vi visste at det ville komme et trykk imot fra Lillestrøm. Occéan er en rutinert spiller som rydder opp på defensive dødballer.

Forsvarer avgjørelsen

Til Dagbladet sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo at han fikk med seg pipingen.

- Det var ikke så mange. Og det er lov å vise følelser. Men fotballfaglig var det et riktig bytte. Occéan var tenkt på dødballer. Og han er flink til å hjelpe til defensivt.

Fagermo fortsetter:

- De som peip var ikke de som er hardcore og er med oss på hjemme- og bortekamper. Men folk må få lov til å vise følelser, det er derfor de har inngangsbillett. Det er synd for Occéan - for denne gangen ble det indirekte rettet mot ham. Normalt er Oddrane flinke til å støtte laget.

Annen retning

Aadalen legger ikke skjul på at enkelte supportere ønsker å dra i en litt annen retning.

- Det er kanskje yngre gutter som kommer opp med nye ideer og sanger. Vi har også en gruppering med ultras, men disse har vi et kjempegodt samarbeid med. Vi har samme utgangspunkt. Og det er å støtte laget.

Etter seieren over Lillestrøm ligger Odd på sjuendeplass. Opp til fjerdeplassen - som gir kvalifisering til Europa League - er det fire poeng.

- Vi har full tillit til Fagermo. Det går ikke an å finne en annen trener som kunne gjort det samme som ham. Et generasjonsskifte og skader i spillerstallen gjør at Odd har underprestert denne sesongen, påpeker Aadalen.