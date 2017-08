Ødegaard forbløffer i Nederland. Real Madrid lurer på hva som skjer

HEERENVEEN (Dagbladet): - Real Madrid kontakter oss ofte, sier Heerenveen-trener Jurgen Streppel (48) til Dagbladet.

- Jeg vet ikke hvor mange ganger, men det er mange. De spør om utviklingen til Martin og er fornøyde med svarene. Det er derfor han er lånt ut til Heerenveen.

Vi møter Streppel i de indre gemakker på Abe Lenstra Stadion i Heerenveen. Laget har nettopp spilt 1-1 mot Heracles i den nederlandske serien.

Humøret i klubben ble betydelig bedre etter kampens siste spark på ballen. Nemanja Mihajlovic utliknet tre minutter på overtid. Rett etterpå blåste dommeren av kampen.

Trives godt

Dagbladet var på Abe Lenstra Stadion i helga for å kikke på Ødegaard. Han startet ute på høyre kant i et 4-3-3-system. Da lagkamerat Marco Rojas ble byttet innpå en halvtime før slutt, ble nordmannen trukket inn i midten bak spissen.

Det er i rollen som klassisk 10-er de fleste ekspertene har ment at Ødegaard passer best. Da kan han lure i rommet bak angriperne og fordele baller.

- Hvordan trives du i rollen på høyrekanten?

- Jeg trives veldig godt. Jeg får ballen mye, ofte rettvendt. Samtidig kan jeg komme inn i banen og spille nesten som en 10-er.

To roller

Ødegaard presiserer overfor Dagbladet at rollen ikke er helt ny. Han ble brukt på kanten også deler av forrige sesong, og har erfaring med den fra andre lag. Men hittil er den blitt mer rendyrket i Heerenveen.

Trener Streppel forteller at ingenting er skrevet i granitt om hvor Ødegaard skal spille. Han kan brukes i begge roller, avhengig av kampbildet og hvilke spillere som er til disposisjon.

Meget god

Et klipp fra sesongens første kamp mot Groningen - som endte 3-3 - er blitt delt på sosiale medier og lagt ut på YouTube. Klippet viser hvordan Ødegaard skjærer inn fra høyre, runder tre mann og skyter på keeper. «Martin Ødegaards gale løp mot Groningen» lyder tittelen på videoen. Andre kaller klippet for et «Messi-løp».

Med 18 000 tilskuere på plass mot Heracles, var Dagbladet vitne til en meget god Ødegaard. Han serverte lagkameratene den ene flotte stikkeren etter den andre. På slutten gikk han litt tom, men du verden som han hadde løpt.

18-åringen har utviklet seg i det defensive arbeidet. Og han opererer ikke alltid med rene midler: Etter 22 minutter fikk han gult kort for holding i trøya. Det var en såkalt «professional fault» for å avverge en overgangssituasjon.

Større og sterkere

- Jeg føler at jeg har prestert bra i oppkjøringen. Nå må jeg ta dette med meg inn i sesongen. Jeg er blitt litt større og sterkere. Det er jo naturlig når du er eldre, forteller Ødegaard.

Heerenveen har åpnet serien i Nederland med to uavgjort. Treneren roser nordmannen for å løpe mye og være god med ballen. Utviklingspotensialet går først og fremst på råheten i spillet.

Fra stadions indre gemakker sier Streppel:

- Han kan bli bedre på å utgjøre en forskjell for oss. Mål og målgivende pasninger er viktig i hans rolle. Han kan skyte mer, men dette er noe vi jobber med hver dag. Han var god i oppkjøringen.

Dialog

Ødegaard er lånt ut fra Real Madrid til Heerenveen ut sesongen. Det er Heerenveens sportsdirektør, Gerry Hamstra, som fører dialogen om 18-åringen med sjefspeiderne i Madrid.

- Jeg får gode tilbakemeldinger fra Real. De følger meg tett og er fornøyde med situasjonen, sier Martin.

Og gudene må vite hvor alle de 18 000 tilskuerne kom fra i helga. Heerenveen har 50 000 innbyggere. Det betyr at over hver tredje person var på kamp. Da vi etterpå spurte Ødegaard om han og lagkameratene skulle ut på byen, kom det kontant:

- Jeg vet ikke hva de andre skal, men jeg skal hjem og sove.

- Martin har tatt steg, både på og utenfor banen. Han er ikke en typisk norsk spiller, sier Streppel med et smil.