Ødegaard om norsk brøler: - Det var sjokkerende

HEERENVEEN (Dagbladet): - Det som var en god opplevelse og perfekt start, ble gjort om til en verst tenkelig start. Vi gikk fra topp til bunn på kort tid, sier Ødegaard til Dagbladet.

Det var i slutten av juni at bomba smalt i Fotball-Norge: Noen dager før hadde U21-landslaget slått Kosovo 5-0 i EM-kvaliken. Ødegaard og co. herjet med gjestene på Marienlyst i Drammen.

Men så viste det seg at midtstopper Kristoffer Ajer ikke var spilleberettiget. Av den grunn ble seieren gjort om til 0-3-tap. Ajer skulle stått over fordi han fikk rødt kort mot Spania for G19-landslaget i mars.

Brøler

For første gang snakker Ødegaard om hvordan han opplevde dramaet. U21-EM går i Italia i 2019. Men den administrative brøleren kan ha ødelagt for Norge allerede etter første kamp.

Foruten Kosovo er laget i gruppe med Irland, Tyskland, Israel og Aserbajdsjan. Ni gruppevinnere går til sluttspillet. Det samme gjør de fire beste toerne.

- Jeg fikk nyheten servert i en gruppechat vi har på laget. Det var selvfølgelig skuffende og sjokkerende. Men sånn er det noen ganger. Vi får bare prøve å gå videre, sier Ødegaard.

- Først og fremst gjorde vi en veldig god kamp. Og det er dette vi må tenke på nå. Potensialet er høyt. Vi får ta ut aggresjonen på banen i stedet for i hverdagen.

Han fortsetter:

- Vi kan ennå vinne gruppa. Men det blir selvfølgelig mye vanskeligere når vi mister seieren mot et av de dårligste lagene. Og Tyskland er ganske store favoritter. De har mange bra spillere og vant EM-sluttspillet i sommer.

Landslagsuttak

U21-landslaget møter Kosovo igjen borte 1. september - og Israel fire dager seinere.

Trener Leif Gunnar Smerud vil offentliggjøre troppen i morgen. Men tolker vi Ødegaard rett, vil han helst ikke at Smerud leser opp navnet hans.

På samme pressekonferanse på Ullevaal klokka 11.00 skal A-landslagets trener, Lars Lagerbäck, komme med troppen til kampene mot Aserbajdsjan og Tyskland i samme tidsrom.

- Du blir alltid litt skuffet når du ikke er med på A-landslaget. Det gjelder ikke bare meg. Og sånn skal det være. Det er helt naturlig, påpeker Ødegaard.

Ny rolle

Han har tatt nye steg i Nederland denne sesongen. Heerenveen-trener Jurgen Streppel har brukt ham i en høyre kantrolle, og ikke som en klassisk 10-er bak spissen.

I 1-1-kampen mot Heracles lørdag var nordmannen direkte god. Kreftene forsvant mot slutten, men han framstår selvskreven på laget. Likevel har han ikke hørt fra landslagstrener Lagerbäck.

- Nei, vi har ikke hatt noen dialog. Jeg vet ikke om han har vært her og sett meg. Om han har det, har han ikke sagt noe til meg.

Ødegaard fortsetter:

- Naturligvis har jeg lyst til å være med. Jeg føler at jeg har prestert bra nå. En høyre kantrolle kan passe meg på landslaget også.

Glassklar

Trener Jurgen Streppel er glassklar i sin analyse når han møter Dagbladet på Abe Lenstra Stadion i Heerenveen:

- Martin har tatt mange steg, både på og utenfor banen. Etter 1,5 år i Heerenveen vil han være en bedre spiller. Mot Heracles løp han utrolig mye. Han var veldig god med ballen, og kunne utgjort en forskjell for oss. Han klarte seg bra også i andre omgang, men ble litt for sliten til å ta de riktige avgjørelsene.

Streppel tilføyer:

- Det er dette vi jobber med hver dag: At han skal utgjøre en forskjell for oss. Vi er blitt kontaktet av Real Madrid mange ganger. De er tilfredse med utviklingen. Det er derfor han er i Heerenveen.