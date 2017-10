Ødegaard tilbake i A-lagstroppen

ULLEVAAL (Dagbladet): Lars Lagerbäck tok i dag ut troppen som skal spille privatlandskamper mot Makedonia 11.november og Slovakia 14.november.



Det var blant annet knyttet stor spenning til om Martin Ødegaard og Morten Thorsby kom til å spille de avgjørende kvalikkampene for U21-laget, eller fikk sjansen på A-landslaget.

Spiller for begge lag

Tirsdag ble det bestemt at de spiller for U21-laget OG A-landslaget. Først tok Leif Gunnar Smerud duoen til U21-laget. Det gjorde at Dagbladet skrev at Lagerbäck hadde gitt nytt «Ødegaard-nei». Noen minutter seinere tok den svenske sjefen duoen ut til A-landslaget.

- Thorsby er med som debutant, og Ødegaard er med. De er tatt ut på begge lag, sier Lagerbäck og flirer.

Etter planen skal duoen spille Makedonia-kampen (11.november) for A-landslaget, før de drar tilbake til Norge og spiller kvalikkamp med U21-landslaget (14.november).

- Jeg vil aldri si at noen skal ha spilletid, for det kommer an på flere faktorer. Men tanken er at de skal få spilletid begge to, ellers hadde vi ikke tatt dem ut. Men jeg garanterer ingenting, sier Lagerbäck.

- Hvorfor nå?

- Vi har hele tiden en dialog om hva vi mener er best. Nå passet det bra. Vi har muligheten til å teste mer nå. Og det er selvfølgelig fordi han er kvalifisert, sier Lagerbäck om Ødegaard.

Pål Alexander Kirkevold får også sjansen på landslaget, etter at han har bøttet inn mål for Hobro i den danske Superligaen den siste tida.

LANDSLAGSUTTAK: A-landslag: Målvakter: Sten Grytebust (OB), Rune A. Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan Nyland (Ingolstadt). Utespillere: Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Birger Meling (Rosenborg), Tore Reginiussen (Rosenborg), Jørgen Skjelvik (Rosenborg), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig), Jo Inge Berget (Malmö), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Mohamed Elyounoussi (Basel), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (Fulham), Martin Linnes (Galatasaray), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Ole Kristian Selnæs (St. Etienne), Morten Thorsby (Heerenveen), Martin Ødegaard (Heerenveen), Joshua King (Bournemouth), Pål Alexander Kirkevold (Hobro), Alexander Toft Søderlund (St. Etienne), Alexander Sørloth (Midtjylland). U21: Målvakter: Per Kristian Bråtveit (Haugesund), Kjetil Haug (Manchester City). Utespillere: Erlend Dahl Reitan (Bodø/Glimt), Andreas Hanche-Olsen (Stabæk), Fredrik Pallesen Knudsen (Haugesund), Kristoffer Ajer (Celtic), Ulrik Yttergård Jenssen (Tromsø), Ivan Näsberg (Vålerenga), Birk Risa (Köln), Julian Ryerson (Viking), Iver Fossum (Hannover), Vajebah Sakor (IFK Göteborg), Morten Thorsby (Heerenveen), Rafik Zekhnini (Fiorentina), Mikael Ingebrigtsen (Tromsø), Martin Ødegaard (Heerenveen), Martin Samuelsen (West Ham), Sander Svendsen (Hammarby), Henrik Bjørdal (Brighton), Runar Espejord (Tromsø), Tobias Heintz (Sarpsborg), Dennis Tørset Johnsen (Ajax).