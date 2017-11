OL-middager til 60 000: - Vil ikke kalle det en ukultur

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): I dag legger Norges Idrettsforbund fram reiseregningene for tjue av de mest sentrale personene i norsk idrett de siste fem åra.

NIF strittet lenge imot offentliggjøringen av reiseregningene, men åpnet opp for innsyn bakover i tid på ledermøtet i Bodø i mai i år.

Reiseregningene som legges fram i dag består av rundt regnet 16 000 bilag, fordelt på 1100 regninger.

Flere av dem er drøy kost for frivillighets-Norge.

Dyre OL-middager

Hundretusener av kroner er brukt på alkohol i perioden fram til 2017. Alkohol henger med regninger i tilknytning til gaver, møter, lunsjer, middager, interne fester i NIF, ledermøter, nachspiel, gallaer og selvfølgelig arrangementer som OL og Paralympics.

Under OL i London betalte NIF for flere middager på restauranten Il Baretto til mellom 40 000 og 60 000 kroner. Til 44 personer ble det bestilt førti flasker vin, sprit og øl.

Til sammen har NIF spist og drukket for 240 000 kroner hos Il Baretto alene under OL i London. Rundt halvparten av restaurantregningene er til alkohol.

Det samme gjentok seg under Paralympics, men da med færre folk til bords.

Paralympics-regningene fra NIF til Il Baretto beløper seg til rundt 50 000 kroner.

Til sammen la altså NIF igjen godt over 100 000 kroner i bare alkohol på denne restauranten sommeren 2012.

Nye regler

NIF har fra 1. januar i år skrudd igjen krana for refusjon av alkohol på reiseregningene.

- Tidligere var det slik at alle kostnader skulle godkjennes av en overordnet. Da vurderte de om de var i tråd med det som var budsjettert og om kostnaden tilhørte NIF. Det var veldig skjønnsbasert. Fra 1. januar 2017 implementerte vi tydeligere regler knyttet til alkohol. Nå dekker som hovedregel ikke NIF alkohol, men begrensede mengder alkohol kan likevel dekkes ved representasjonsmåltider og utenlandsreiser, dersom det foreligger særskilt grunn. Da må kostnaden forhåndsgodkjennes, og legges ved reiseregningen, sier forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, til Dagbladet.

Episoder og middager som de omtalte fra OL og Paralympics var medvirkende til at NIF valgte å stramme grepet rundt sin egen holdning til alkohol.

- Det er en erkjennelse av at vi trengte et mer restriktivt regelverk og en mer restriktiv holdning til alkohol. Administrasjonen tok initiativ til det i 2016, fikk en beslutning i ledermøtet, og satte det i verk fra 1. januar 2017, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.

- Utviklet det seg en ukultur i NIF rundt alkohol?

- Jeg vet ikke om jeg skal gå så langt som å si ukultur, men vi så at det var enkelthendelser som gjorde at de restriksjonene måtte komme, sier Røine, og bekrefter at London-middagene var av enkelthendelsene folk reagerte på.

- Det er ingen hemmelighet at dette også internt i NIFs administrasjon ble diskutert, og derfor ble restriksjonene innført, sier Røine til Dagbladet.