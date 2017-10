Olsen-dobbel satte spikeren i kista for Viking

Tromsø - Viking 3-0 (2-0)

(Dagbladet): Viking er allerede klare for nedrykk. For Tromsø, som foran søndagens oppgjør lå på kvalikplass, handler det om å unngå det samme.

Med stor innsatsvilje klarte Tromsø å klatre bort fra kvalikplassen etter seier mot Viking. Fortsatt gjelder det å plukke nok poeng i de gjenstående serierundene.

- Jeg syntes Tromsø fortjente å vinne. Kampen oppsummerer sesongen - vi var rett og slett ikke gode nok. Vi har jo sett nedrykket komme, men å få det bekreftet... Det er en trist dag, sier trener Ian Burchnall til Eurosport.

- Det er blytungt. Det er bare kjempetungt. Vi må ta det som en vanlig kamp, men det er jo spesielt. Viking skal ned i Obosligaen, og de hører jo ikke hjemme der, sier Julian Ryerson til Eurosport.

Stor vilje

Og det så ut som Tromsø hadde nettopp den viljen fra første stund. Etter en feil ved midtbanen, kom Runar Espejord til god skuddposisjon, men forsøket ble ryddet unna av Viking-forsvaret.

Bare sekunder senere ble ballen lagt inn i feltet, der Simen Wangberg kom fort - og høyt - men headet ballen utenfor mål.

Tromsø var best i snøværet på Alfheim. Viking kom til en stor sjanse etter en snau halvtime, men sjansen ble satt utenfor mål.

Da svarte Tromsø umiddelbart.

Ballen ble på ny lagt inn i feltet, der Simen Wangberg igjen var høyest. Han stanget Tromsø i ledelsen.

Perlefrispark

Thomas Lehne Olsen kunne legge på til 2-0 rett før hvilen med et perlefrispark fra 18 meter. Olsen ble selv holdt - og felt - av Rasmus Martinsen i forkant. Frisparket uførte han på lekkert vis.

- To mål imot var litt skuffende. Vi må se om vi kan få et mål, for da kan de bli nervøse og vi kan gjøre dette til en kamp igjen, sa Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport i pausen.

Viking var slett ikke verst i perioder, men klarte likevel ikke å gjøre mye med Tromsøs ledelse.

Med et drøyt kvarter igjen ble Thomas Lehne Olsen tomålsscorer etter et lekkert Tromsø-angrep.

Ti mann

Gjermund Åsen la ballen inn foran mål, der modølen kom i full fart. Da ingen av Viking-spillerne hadde plukket ham opp, kunne han enkelt sette ballen i nettet fra kort hold.

Vondt ble verre for Viking da Rasmus Martinsen fikk sitt andre gule kort og ble sendt av banen etter en unødvendig takling på Lehne Olsen.

Dermed måtte siddisene fullføre med ti mann.

Tromsø var best også avslutningsvis, men Viking klarte å holde det til 3-0. Nedrykk blir det likevel.