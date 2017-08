Ønsket av Barcelona. Nå har Coutinho blitt syk

Coutinho er ønsket av Barcelona, men Liverpool har avslått flere bud fra den spanske storklubben, det siste visstnok på 125 millioner euro (1,15 milliarder kroner).

Coutinho har selv bedt om å bli solgt. Samtidig har han vært utilgjengelig for klubben på grunn av en ryggskade. Nå er han i tillegg rammet av et virus.

– Phil kan ikke spille for oss mot Hoffenheim, for ut over ryggproblemet er han blitt syk, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge Sky.

– Selv når han er klar til å trene, vil det ta litt tid før han kan spille, for han har ikke trent på lenge.

– Alt er OK

Klopp avviser at hans forhold til Coutinho er anstrengt.

– Selvfølgelig er alt OK mellom ham og meg. Absolutt, 100 prosent, sier Klopp.

– Jeg kommenterer aldri ting som sies og skrives, men det er helt sikkert at intet er endret.

Nytt bud

Sky melder onsdag at Barcelona vil legge inn et fjerde bud på Coutinho og at det skal være på totalt 138 millioner pund (1,4 milliarder kroner), hvorav 101 millioner betalt umiddelbart, resten i form av prestasjonsutløste bonuser.

Ifølge TV-kanalens kilder har Coutinho aldri vært mer oppsatt på å bli Barcelona-spiller.



(NTB)