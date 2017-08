Poengene som forsvant mot Haugesund er bare en trøkkfeil i høstjakta på Lerkendal

Rosenborg-Haugesund 0-1 (0-1)

DET ER SURT sånn med en gang, men til torsdag spiller ikke 0–1 for Haugesund noen rolle om Rosenborg kommer ut på topp mot Ajax. Derfor tar Norges beste fotballag årets andre hjemmetap på hakespissen. De har mye større fisk å fange enn tre av nitti poeng en søndagskveld i august. For selv om Eliteserien kan se litt mer spennende ut om Sarpsborg slår Strømsgodset i kveld er det ikke mulig å se hvordan Rosenborg ikke skal klare å vinne klubbens tjuefemte seriegull.

Det vet Kåre Ingebrigtsen.

Og derfor tar han de valgene han tar.

ROSENBORG STILTE MED åtte nye spillere fra laget som startet kampen mot Ajax i Amsterdam sist torsdag. Når Eliteseriens beste midtstopper, Tore Reginiussen, er en av dem, og 15-millioner signeringene Anders Trondsen og Samuel Adegbenro er to andre, forteller det alt om en stallbredde ingen norske konkurrenter er i nærheten av. Det er selvfølgelig en styrke. Men fordi samhandling ikke bare er et fotballfaglig uttrykk født av og under Nils Arne Eggen, men faktisk er alt det en god Rosenborg-offensiv er tuftet på, er det ikke bare å kaste inn åtte nye mann der tre av dem i tillegg er debutanter.

Selv Kåre Ingebrigtsen kan ikke trylle.

På veien til et potensielt tredje strake The Double ser det bare sånn ut.

NÅR ROSENBORG IKKE er seg sjøl, når det kladder offensivt, når de kommer under og blir jagende for å få et resultat, er det ikke veldig mye vanskeligere å vinne på Lerkendal enn andre arenaer i Eliteserien. Når det for en gangs skyld faktisk er mulig å beskylde Rosenborg for å ha tankene på den neste kampen blir det enda litt lettere. Og derfor var ikke dette tapet mot Haugesund et faresignal med tanke på det som skal skje for et fullsatt Lerkendal torsdag kveld, det var bare det Nils Arne Eggen i sin tid kalte en trykkfeil.

Altså ikke av betydning.

HAUGESUND FULGTE PLANEN trener Eirik Horneland hadde lagt opp til punkt og prikke. Det gjorde dem best i første omgang og klart farligst i den andre. Ja, de hadde flipperspillets marginer da Jakub Serafins skudd som ga seiersmålet var innom både Marius Lundemo og Tore Reginiussen før den passerte André Hansen, men sånn er også fotball.

Du gjør deg fortjent til flaks og marginer.

I JUNI VANT Haugesund 1–0 over Rosenborg hjemme i Haugesund. På Lerkendal kvitterte de ut en sjelden dobbel. Det er imponerende. Selv om Rosenborg byttet seg ut av form og fasong med tanke på det som skal komme var det ikke et dårlig RBK lag som startet denne kampen. For hadde du spurt alle andre eliteserietrenerne om de ville startet en kamp med André Hansen i mål, Birger Meling på den ene backen, Tore Reginiussen som en av to stoppere, Anders Trondsen og Mathias Vilhjalmsson som indreløpere og Samuel Adegbenro til venstre for Nicklas Bendtner lengst framme er jeg rimelig sikker på at femten av femten ville sagt ja takk og supplert med fire av sine beste.

Så bra var denne RBK-oppstillingen.

Problemet var at de ikke hadde øvd sammen før.