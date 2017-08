Preget Bjørgen brøt sammen i tårer: - Det er vanskelig å finne ord

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Therese Johaug har fått sin endelige dom i CAS. Den lyder på 18 måneder, og dermed går 29-åringen glipp av OL i Pyeongchang i vinter.

Skiforbundet reagerte med sjokk på dommen, og synes det er uforståelig at CAS valgte å sette en så streng dom.

Den som kanskje var mest preget, er Johaugs venninne både på landslaget og privat, Marit Bjørgen. Hun kjempet mot tårene da hun møtte pressen på Ullevaal tirsdag.

- Jeg må jo si at jeg har vært ganske tom, sier Bjørgen til Dagbladet.

Snakket med Johaug

Johaug ringte selv Bjørgen og informerte om dommen mandag kveld.

- Hva sa du til henne?

- Jeg synes det var vanskelig å finne ord... sier Bjørgen til Dagbladet før tårene tar overhånd og hun må ta en pause fra intervjuet.

Hun synes dommen er urettferdig, omstendighetene rundt tatt i betraktning. Johaug stolte fullt og helt på instruksene hun fikk av landslagslege Fredrik Bendiksen, og Bjørgen sier hun ville gjort det samme selv.

- Jeg følte idretten ikke var rettferdig. Therese blir trodd på alle punkter her, og får 18 måneder for at hun ikke sjekka pakninga selv. Hun spurte en anerkjent lege og fikk klarsignal. Jeg hadde gjort det samme selv, og det har jeg gjort så lenge jeg har vært med. Ser man på andre saker, så spriker det jo, sier Bjørgen.

Skal være der

Nå er hun opptatt av å være der for lagvenninna, som var helt knust etter at dommen ble lagt frem.

- Vi skal være der for Therese som menneske oppe i alt dette. Men er det noen jeg tror kommer tilbake så er det Therese. Hun har en vanvittig vilje, og når hun har bestemt seg klarer hun det. Det blir følelsesladd. Vi andre er ikke i nærheten av å skjønne hvordan hun har det, sier Bjørgen til Dagbladet.

Langrennsjef Vidar Løfshus var også sterkt preget.

- Den sjokkfølelsen sitter nok i noen dager til. Det er tungt, veldig tungt. Det var ikke så mye fornuftig å få sagt til henne, men man får ikke gjort så mye annet enn å vise at man er der som støtte som menneske, sier Løfshus til Dagbladet.

Uforståelig

Han fikk, som Bjørgen, beskjeden mandag kveld. Han synes også at dommen er urimelig.

- Jeg forstår ikke at den kunne få et sånt utfall. Man må jo bare akseptere det når det har vært oppe i idrettens høyeste instans, men det er tungt, veldig tungt, sier Løfshus.

Skiforbundet kan nå gjøre lite annet enn det som er innenfor Wadas regelverk.

- Jeg tror det er vanskelig å forestille seg hvordan hun har det nå. Hun har vært godt i gang med forberedelser lenge, og når hun blir trøkt ned sånn igjen, da må hun sørge for å få pusta godt og restarte i den grad hun klarer det. Innerst inne tror jeg hun klarer å slå hardt tilbake, men nå venter en hard og tung periode for henne, sier Løfshus.