Premier League har satt ny overgangsrekord

En uke før overgangsvinduet stenges har de 20 klubbene i engelsk eliteserie allerede slått den tidligere overgangsrekorden for ett vindu. Den var på 1,165 milliarder pund, satt av Premier League i fjor.

Med hjelp fra globale TV-rettighetsavtaler til totalt 8,4 milliarder pund (85 milliarder kroner) har 12 av de 20 lagene slått sin egen overgangsrekord i sommer.

Manchester City har brukt mest penger. Pep Guardiola har hentet nye spillere for 221,5 millioner pund (2,24 milliarder kroner). Dyrest var Kyle Walker, som kom fra Tottenham for 54 millioner pund.

I samme by brukte United-manager José Mourinho 145,8 millioner pund på tre spillere. Everton-spissen Romelu Lukaku ble hentet for den britiske rekordsummen 75 millioner pund.

Klubbrekorder

Arsenal satte ny klubbrekord ved å betale 50 millioner pund for Alexandre Lacazette, mens Liverpool betalte 39 millioner pund for Mohamed Salah. Chelsea, Tottenham og Everton satte hver sin rekord da de hentet Álvaro Morata, Davinson Sanchez og Gylfi Sigurdsson.

Everton er nummer tre på listen over klubbene som har brukt mest penger på nye spillere. Med hjelp fra Lukaku-salget har klubben brukt 139,9 millioner pund på forsterkninger i sommer.

Noen frykter at pengebruken er uholdbar og setter klubbenes økonomiske framtid i fare, men Deloitte-konsulent Chris Stenson er ikke enig.

Ikke uforsvarlig

– Nivået på utleggene til spillerkjøp har vært ekstraordinært, men når vi ser det i sammenheng med TV-inntekter, markeds- og kampinntekter bruker ikke Premier League-lagene mer penger enn de har råd til, sier han.

– Deres evne til å skape rekordstore inntekter og tiltrekke seg verdens aller beste spillere gjør Premier League til den økonomisk mest suksessrike fotballserie i verden.

Selv nyopprykkede Huddersfield har slått sin gamle overgangsrekord fire ganger i løpet av sommeren. Selv om Paris Saint-Germain har stått for det aller største spillerkjøpet ved å bruke over to milliarder kroner på Neymar, kan ingen liga konkurrere med Premier League i spillerkjøp.

Rekorden vil trolig bli forbedret ytterligere i den siste uken før overgangsvinduet stenges.

– Vi regner med betydelige kjøp i de siste sju dagene. I fjor brukte Premier League-klubbene 300 millioner pund den siste uken av vinduet, mer enn de gjorde i hele januarvinduet i 2017, sier Stenson.

(NTB)