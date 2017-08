PSG langer ut mot Barcelona etter Neymar-søksmål: - Vi beklager oppførselen deres

(Dagbladet): Neymar ble tidenes dyreste fotballspiller da han gikk til franske Paris Saint-Germain for drøye to milliarder. Det etter at Neymars advokater selv skal ha møtt på Barcelonas kontor og betalt summen.

Men Barcelona er ikke særlig fornøyde, tross de 2,1 milliardene som nå står på bankkonto. Nå saksøker de nemlig brasilianeren for drøye 80 millioner for det de mener er et kontraktsbrudd.

Den spanske storklubben ber om å få tilbakebetalt en bouns Neymar fikk utbetalt etter at han forlenget kontrakten til 2021, som da tilsvarer omtrent 80 millioner.

Sjokkerte

Barcelona mener også at PSG skal bidra til å betale denne summen, siden det er «deres feil» at pengekravet oppsto.

Her reagerer PSG med sjokk:

- Vi er overrasket over å høre FC Barcelonas uttalelse i dag, angående søksmålet mot Neymar, og at om Neymar ikke klarer å betale det de krever, skal PSG holdes ansvarlig, skriver klubben i en pressemelding.

Så langer de ut:

- Paris Saint-Germain påpeker at, akkurat som Neymar, har vi respektert alle lover og regler i denne overgangen. Vi beklager oppførselen til FC Barcelona.

Refset Barcelona-ledelsen

Kravet kommer bare to dager etter at Neymar herjet i hjemmedebuten for PSG, og scoret to mål og hadde to målgivende.

Etter kampen refset han sine tidligere ledere i Barcelona.



- Jeg ønsker å fortelle sannheten. Jeg er veldig lei meg over Barcelonas sjefer, begynte Neymar.



- Jeg tilbrakte fire år der, og jeg likte meg veldig godt. I begynnelsen var jeg glad og fornøyd, men med direktørene? Nei. I mine øyne er de ikke den type mennesker som skulle ha vært der. Barcelona hadde fortjent mye bedre, sa Neymar.