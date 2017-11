Rangers og Zucca slo topplag i natt

1 minutt og 19 sekunder på overtid tok J.T. Miller seieren hjem for New York-laget med en scoring som gjorde at de vant bortekampen 2–1. Miller danset rundt Lightning-spillerne Yanni Gourde og Brayden Point, og han avsluttet med å løfte pucken over hjemmelagets keeper Andrej Vasilevskij.

New York Rangers er på en såkalt «Road Trip», og allerede natt til søndag norsk tid venter en ny bortekamp i samme stat, denne gangen mot Florida Panthers.

Det var ikke gitt at New York Rangers skulle vinne mot Tampa Bay Lightning. New York Rangers har bare Carolina Hurricanes bak seg i Metropolitan Eastern Conference, mens Tampa Bay Lightning topper suverent i Atlantic Eastern Conference. Men i NHL slår alle lag alle, og det er ikke alltid like lett å spå utfallet av en kamp på forhånd.

Kult

Rangers scoret i 1. periode på Amalie Arena i Tampa ved Chris Kreider i det 18. minutt. Tampa Bay Lightning utlignet ved Yanni Gourde i det 11. minutt i 2. periode. Rangers hadde 35 skudd på mål mot Tampas 28.

Svensken Henrik Lundqvist tok seg av 27 av de 28 skuddene i sin NHL-kamp nummer 408.

– Det viktigste foran denne kampen var at vi hadde kontroll på deres beste spillere og gjorde jobben skikkelig. Det var en kul kamp å spille, og vi fulgte planen vår. Det er slik vi må opptre i hver kamp, sa Lundqvist.

To på rad

Dette var lagets andre seier på rad etter at de tirsdag slo Vegas Golden Knights 6–4 på hjemmebane i Madison Square Garden. Det er første gang denne sesongen at Rangers har vartet opp med to seirer på rappen.

– Vi fortjente å vinne mot et lag som spilte godt fra start til mål. Defensivt var vi solide, og vi hang sammen som et lag, sa Rangers' hardt pressede trener Alain Vigneault.

Mats Zuccarello var noe over 18 minutter på isen, men kunne denne gangen verken skilte med scoringer eller noen assist slik som i kampen mot Knights.

Nordmannen står med tre mål og sju assist så langt i høst.

Dette var New York Rangers' femte seier på 14 forsøk hittil i sesongen.

