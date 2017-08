Raser og krever omkamp: Emilie (18) får rødt kort på vei av banen

(Dagbladet): Vålerenga snudde 0-2 til 3-2-seier mot Arna-Bjørnar i Toppserien i helga, men det er spesielt én situasjon som er blitt i snakkis etter kampen.

Hjemmelaget fra Bergen ledet nemlig 2-1 da Arna-Bjørnars Emilie Nautnes (18) skulle byttes ut etter 51 minutter.

På vei av banen - en drøy meter fra sidelinja - fikk Nautnes derimot sitt andre gule kort og ble dermed utvist. Kortet kom trolig for drøying av tid.

- Det er en horribel avgjørelse og ikke til å tro. Den er helt matchavgjørende, sier Arna-Bjørnar-trener Morten Røssland til Dagbladet.

Med elleve mot ti spillere snudde Vålerenga kampen og vant 3-2 etter et vinnermål i det 90. minutt.

Krever omkamp

Arna-Bjørnar opplyser nå at de har sendt en protest til Norges Fotballforbund (NFF).

- Vi var nødt til å sende en protest etter en så håpløs situasjon. Det er helt greit at dommere tar feil angående straffespark eller frispark. Det blir skjønnsmessige feil og det kan vi leve med. Dette er i en helt annen liga. Dette er en «Youtube-hit» og det komisk. Og spesielt er det trist for Emilie og hele klubben. Det får konsekvenser for resten av sesongen, sier Røssland.

NFF bekrefter i ettermiddag at Arna-Bjørnar har levert en protest.

- Vi har mottatt protest fra Arna-Bjørnar (AB) som krever omkamp grunnet feil dommeravgjørelse, opplyser Espen Auberg, seksjonsleder juridisk i NFF.

- Vi vil avklare noen forhold med AB, innhente forklaring fra VIF og dommer, deretter oversende saken til Doms- og sanksjonsutvalget til behandling, opplyser Auberg.



Arna-Bjørnar-treneren mener det ikke er noe belegg for å gi gult kort til Nautnes for drøying av tid.

- Jeg har ikke tatt tida, men hun bruker vel rundt 10-12 sekunder på vei av banen. Hun er på vei av banen, har ryggen mot dommeren og da får du ikke med deg alt som skjer bak deg. Jeg kan ikke skjønne hvorfor hun skal bli utvist, sier Røssland.

- Håpløst

Toppserieklubben fra Bergen gikk dermed på sitt andre tap for sesongen (6-5-2). Røssland forteller at han hadde en prat med hoveddommer Marit Buhaug Folstad etter kampen.

- Vi hadde en rolig prat, men det er litt fortvilende når du heller ikke 20 minutter etter kampslutt innser at det er begått en feil. Da blir jeg skremt og rystet. Jeg ønsker at fotball skal være fair og rettferdig. Det er det som er så fint med damefotball, at det ikke er filming eller syting. At vi skal drøye tid med 40 minutter igjen av kampen er helt håpløst, sier Røssland.

Dommer Marit Buhaug Folstad har ikke besvart Dagbladet henvendelse på telefon eller sms mandag formiddag.

Arna-Bjørnar er nummer seks i Toppserien etter helgas runde.

Fakta: Eliteserien fotball kvinner søndag, 14. runde:

Medkila–Trondheims-Ørn 0-2, Grand Bodø–Stabæk 1-2.

Spilt lørdag: Røa–Kolbotn 2-0, Arna-Bjørnar–Vålerenga 2-3, Klepp–Sandviken 0-0.

Spilt torsdag: LSK Kvinner–Avaldsnes 1-0.

Toppserien: LSK Kvinner 14 11 2 1 35 - 12 35 Avaldsnes 15 10 3 2 31 - 12 33 Stabæk 13 9 2 2 29 - 10 29 Røa 15 7 4 4 29 - 17 25 Klepp 14 7 3 4 24 - 18 24 Arna-Bjørnar 13 6 5 2 22 - 16 23 Trondheims-Ørn 14 6 3 5 25 - 20 21 Vålerenga 13 6 2 5 24 - 19 20 Kolbotn 14 2 2 10 9 - 29 8 Sandviken 13 1 4 8 11 - 19 7 Grand Bodø 14 1 2 11 17 - 50 5 Medkila 14 0 2 12 6 - 40 2