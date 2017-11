Real Madrid får slakt etter Tottenham-tapet: - Zidane virker rådvill

Tottenham - Real Madrid 3-1

(Dagbladet): Real Madrid har sammen med Barcelona i lang tid hatt verdensherredømme i fotball. Onsdag kveld røk Real Madrid på ei blemme mot Tottenham, og tapte 3-1 på Wembley.

Ting har ikke gått på skinner i sesonginnledningen for de regjerende Champions League- og La Liga-mesterne. I ligaen har Barcelona allerede opparbeidet seg ei luke på åtte poeng, og søndag tapte Real mot Girona.

Skuffende for det spanske hovedstadslaget er det utvilsomt også å ryke på 1-1 og 1-3 mot Tottenham.

- Vi er ikke i krise, sier trener Zinedine Zidane til .

- Uverdig

Han var likevel ikke kjempeimponert over det laget presterte på Wembley. Real Madrid har også flere viktige spillere ute med skade.

- Det føles ikke som om vi har blitt slått, kanskje manglet vi roen vi alltid har hatt foran mål. Når du har to sjanser bør du score to mål. I dag skapte vi ingenting, og vi scoret ikke, sier treneren.

På spalteplass bruker Marca hardere ord:

«Dette var en oppvisning uverdig en regjerende mester», innledes en kommentar. De kaller det den dårligste kampen Real Madrid har spilt siden Zidane tok over roret i klubben i fjor.

«Han virker rådvill. Han tok spillere som hadde hatt ballen mest, Isco, Benzema og Modric, for å prøve å gjøre et comeback. (...) Det finnes ingen unnskyldninger.»

Ingen holdningsproblemer

Real Madrid-spiller Nacho benekter overfor sportsavisa AS at det er et holdningsproblem i Real-laget.

- Nei. Vi var kanskje avslappet mot Girona (tapte 1-2 i helgen), men ikke i dag. Det er nok ingenting å utsette der. Holdningene er gode, sier Nacho.

- Real Madrid vil slå tilbake. Resultatet er skuffende. Tottenham var gode, men vi forstår hva press gjør med en. Vi kommer til å slå tilbake, og det veldig snart, sier Sergio Ramos.

Zinedine Zidane tror trenden vil snu.

- Jeg er sikker på at vi klarer å snu det. Vi tapte i dag, men det er en lang sesong. Vi må bare gratulere motstanderen vår og reflektere over kampen. Vi er veldig skuffet, alle sammen, sier franskmannen.