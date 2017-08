Real Madrids nye stjerne var egentlig på vei til Barcelona. Så gjorde klubben to kostbare feil

(FourFourTwo): Real Madrids Marco Asensio (21) får mye skryt etter gårsdagens 2-0-seier over Barcelona i Supercupen. Vingen scoret kampens første mål med et kremmerhus fra distanse, og det var hans andre scoring på to kamper mot katalanerne.

Det er ventet at 21-åringen vil bli det neste store fra spansk fotball, og allerede er det noen som mener at han er en kommende verdensstjerne.

- Det er ikke mange der ute som kan sammenliknes med ham. Selv da han var en liten gutt kunne du se at han hadde noe spesielt ved seg. Det er lenge siden vi hadde et så stort talent, uttalte Nando Pons, som var Mallorcas sportsdirektør da de signerte Asensio som elleveåring.

Asensio var bare ni år gammel da han ble oppdaget av agenten Horacio Gaggioli, som er ansvarlig for at Lionel Messi tok turen fra argentinsk fotball til Barcelona vinteren 2000/2001-sesongen. Gaggioli bor i Barcelona og reiste over til øya for å se Asensio spille.

- Jeg likte ham veldig godt. Han var «grandisimo», en fantastisk fotballspiller. Han var spektakulær på alle måter. Han hadde noe ved seg som du kunne se ville gjøre ham til en viktig spiller, akkurat som Messi.

Noe som imponerte agenten like mye som Asensios atletiske attributter, var personligheten hans.

- Han er en person som tiltrekker seg andre mennesker. Det er en egenskap. Det er bare noen få mennesker som har den egenskapen, og han har den, sier Gaggioli.

Skilte seg ut

Vi skrur tiden tilbake til 2013. Mallorca var desperate etter noe klubben og fansen kunne glede seg over, etter nedrykket til spansk andrevisjon. Klubben lå med nærmest brukket økonomisk rygg og Asensio, det største talentet i klubben, ga dem et glimt av håp.

Asensio fikk debuten på A-laget oktober 2013, og i februar fikk han flere kamper på rad for førstelaget. Han gjorde sakene sine meget bra, og ryktet spredte seg raskt, ikke bare til de store klubbene i Spania, men også til andre land.

Han skilte seg ut på Mallorca-laget med en blendende teknikk. Hver gang han hadde ballen, følte man at det ville skje noe. Real Madrid tenkte nok hva han kunne gjøre med kvalitetsspillere rundt seg.

Phil Kitromilides jobber som programleder i Real Madrid TV. Han husker spesielt et øyeblikk da Asensio løp over hele banen og sørget for at Mallorca fikk en stor målsjanse.

- Det var så gøy å se på og det gjorde deg begeistret. Det fikk deg til å tenke: «Ok, denne gutten kan bli god, veldig god», sier Kitromilides.

På denne tiden bodde Asensio med sin bror Igor, som jobbet i politiet, og faren som jobbet i et supermarked. Han tjente beskjedne 1000 euro i måneden, men det skulle endre seg drastisk.

Real Madrid-spiller

For Real Madrid signerte Asensio som 18-åring. Unggutten hadde kun vært i A-stallen én sesong, men Real Madrid hadde sett nok. Det hjalp nok også at rivalen Barcelona hadde vist stor interesse for ham.

Det var faktisk Barcelona som så ut til å ha vunnet drakampen om underskriften hans. Asensio var så nære en overgang til katalanerne, at han til og med reiste til Barcelona for å se på potensielle bosteder i byen.

Men Barcelona gjorde to feil når de skulle forhandle med Mallorca. Det første var at de tilbydde den fattige klubben overgangssummen fordelt på separate utbetalinger. Den andre var at klubben insisterte på at Asensio skulle bli en del av B-laget til Barcelona, i stedet for å la ham bli værende i moderklubben og la ham forsøke å hjelpe dem til å rykke opp igjen til La Liga.

Katalanerne ville også betale 2,5 millioner euro med en gang, og holde igjen to millioner euro til han eventuelt debuterte for A-laget. Mallorca hadde ikke tid til å vente. Tre måneder seinere tok Barcelona til fornuften, men da var det for seint.

I stedet signerte teknikeren en seksårskontrakt med de liljehvite rivalene, som lot ham bli værende på Mallorca påfølgende sesong. Manager Carlo Ancelotti og klubbpresident Florentino Perez ringte Asensio personlig, for å forsikre seg om at han ville svinge pendelen mot dem.

- Tilbudet fra Real Madrid til Asensio var 20 ganger bedre enn Barcelona sitt på alle måter, både fotballmessig og økonomisk, sier agenten Gaggioli.

- Det er en av de største feilene de har gjort i nyere tid, sier Aitor Lagunas, som er redaktør for fotballmagasinet Panenka.

Det hører også med til historien at tennisstjernen Rafael Nadal, som er stor fan av Real Madrid, skal ha ringt Florentino Perez personlig og bedt ham signere Asensio.

- Slapp av, Marco, du kommer til å bli Real Madrid-spiller, skal Perez ha sagt til Asensio over telefonen.

Han var nok ikke vanskelig å overtale, for han hadde vært Real Madrid-supporter hele livet. Han hadde også Zinedine Zidane som sitt store forbilde. Nå jobber duoen sammen på treningsfeltet hver eneste dag.

Asensio kostet bare 3,9 millioner euro (rundt 35 millioner norske kroner). Den summen virker latterlig lav nå, særlig i dagens marked. Mallorca fikk førstevalget på noen unge talenter i Real Madrid Castilla til gjengjeld.

Lånt ut

Asensio ble lånt ut til Mallorca den påfølgende sesongen, og sesongen etter var han på utlån i Espanyol etter først å ha tilbrakt hele oppkjøringen med Real Madrid. Det ble fire scoringer og 12 assist i Espanyol-trøya, og han returnerte til Santiago Bernabéu foran 2016/17-sesongen.

I forbindelse med en offentlig presentasjon som Madrid-spiller klarte ikke Asensio å holde tårene tilbake. I 2011 mistet han sin mor Maria Willemsen som døde av kreft da Asensio var 15 år gammel. Hun var fra Nederland og ga ham navnet Marco etter den berømte nederlandske fotballspilleren Marco van Basten.

Da han nevnte moren i talen, ble det for mye for ham.

- For meg er det en veldig spennende dag. Det er et privilegium å være her, og noe jeg har drømt om siden jeg var liten. Jeg ønsker å takke min far, min bror og min mor, som jeg vet alltid støtter meg fra oven, sier Asensio, før han bryter ut i tårer og ikke klarer å si mer.

Noen dager seinere scoret han i sin første ligakamp for sin nye klubb da Real Madrid slo Real Sociedad 3-0. Da hadde han allerede scoret et utrolig mål mot Sevilla i UEFAs Supercup-finale noen dager før.

Siden har han ikke sett seg tilbake.

Det toppet seg med scoring i Champions League-finalen mot Juventus, hans tiende scoring i alle turneringer den sesongen.

- Det har vært et stort karrièresteg. Dette er et av de viktigste årene for meg, jeg håper det blir mer av dette i framtiden. Det har vært utrolig. Jeg er veldig glad og vi skal nyte det, uttalte han etter finalen.

I juni skapte han også overskrifter da han scoret hattrick for Spanias U21-lag i sommerens VM. Og alle målene var også av den vakre sorten. Det ene ble nominert til sesongen fineste av UEFA. Fra utsiden kan det virke som Asensio kun scorer fine mål.

Fotballhjerne

Det er mange som lar seg blende av Asensios blendende teknikk, hurtige driblinger og fantastiske skuddbein. Men det er fotballhjernen hans og overblikket som er det fremste våpenet. Han spiller også med en selvtillit som få i samme alder har. Han har skikkelig tro på seg selv.

Når han spiller på venstrekanten kan han bruke farten og teknikken til å dra seg forbi forsvarere, og når han er mer sentralt i banen kan han styre spillet og lede og dirigere angrep.

Asensio er fortsatt ung og kampen om plassene i Real Madrid er knallhard. Men dersom han fortsetter utviklingen, skal du ikke se bort ifra at han blir en av verdens beste spillere. Det er iallfall inntrykket han har etterlatt i klubben.

- Asensio er en mye bedre spiller enn det jeg var. Han kan nå så langt han vil. Framtiden ligger for hans føtter, sier den tidligere Real Madrid-spilleren Guti.

- Asensio er allerede en stor spiller og kan bli en framtidig Gullballen-vinner, sier Florentino Perez.

Kilder: FourFourTwo, Marca, Efe, Bleacher Report.