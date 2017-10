Riise-brødrene kan bli trenere i samme klubb

ÅLESUND (Dagbladet): John Arne Riise (37) la opp som fotballspiller i 2016. Lillebror og Aalesund-spiller Bjørn Helge Riise (34) teller på knappene om han skal gjøre det samme etter denne sesongen.

Begge sikter seg inn mot å bli fotballtrener på høyeste nivå. Kanskje til og med i samme klubb.

- Broderen er ikke i nærheten av meg. Men vi har fleipet om det, innrømmer Bjørn Helge Riise overfor Dagbladet. Hvis han legger opp, kan det i teorien bety slutten for Riise-navnet i norsk toppfotball etter sesongen.

- Nei, jeg tror ikke norsk fotball blir kvitt Riise-gutta, slår Bjørn Helge fast.

Utfordringer

34-åringen kjemper for å unngå nedrykk med Aalesund, som akkurat nå bare har Viking bak seg på tabellen. Samtidig har han tatt trenerkurs. Også John Arne jobber med saken, men sånn situasjonen er i dag støter han på utfordringer med rollen som ambassadør for spillselskapet Betsson.

Brødrene Riise har fulgt hverandre i tykt og tynt i alle år. Derfor har de fleipet med at neste kapittel kan bli som trenere - gjerne i samme klubb.

Skal vi tippe, vil Bjørn Helge kunne gå inn i rollen som den pedagogiske lederen på treningsfeltet. John Arne - på sin side - vil kunne gå inn i en managerrolle med overordnet ansvar for kampplan og spillerlogistikk, ikke minst takket være kontaktnettet sitt.

At han også vil være i stand til å servere verbale piskeslag i retning av motstandere, dommere og medier er hevet over tvil. Brødrene Riise kan bli en trener-cocktail av de sjeldne.

Ingen automatikk

Det er imidlertid ingen automatikk i at dyktige fotballspillere blir gode trenere.

- Du kan være så fotballfaglig dyktig du bare vil. Men du er nødt til å ha formidlingsevne. Du må være klar og tydelig på feltet, sier Bjørn Helge Riise til Dagbladet.

- Det er ikke bare å smelle ting opp på tavla og si at sånn skal du gjøre det. Det er mer kompleks enn som så. Selv har jeg tatt trenerkurs, og jeg har trent ungene mine fra barnefotballen. Du lærer utrolig mye av å gå stegene som pedagog. Jeg føler at jeg er på god vei. Og det er målet mitt når jeg legger opp – å gå «all in» som trener.

Forbilder

I tillegg til Aalesund har Bjørn Helge Riise vært i klubber som Lillestrøm, Fulham og Standard Liege.

- Hvem er forbildene dine som trener?

- Jeg har hatt mange gode. Roy Hodgson er et forbilde. Det samme er Uwe Rösler. En fantastisk trener med engasjement og krav. Tom Nordlie og jeg har en veldig gode tone. Jeg har lært utrolig mye av alle trenerne mine.

Riise fortsetter:

- Som ung var jeg stein gal. Jeg hadde aggresjon og temperament, og ville opp og fram. Nordlie og jeg kunne stå oppi trynet på hverandre på trening. Men vi tok det aldri med videre inn i garderoben. Vi kunne være skikkelig uenige etter en takling eller noe sånt. Etterpå kom han bort – og det var flir og latter.

Usikker

Riise har ett år igjen av kontrakten med Aalesund. Han sier det er flere ting som vil avgjøre om han fortsetter.

Denne sesongen har han slitt med prolaps, den er han frisk fra nå. Og han er blitt brukt i åtte forskjellige posisjoner på banen. Det er han ikke spesielt fornøyd med.

- Hvordan opplever du stemningen i byen nå som dere står i fare for å rykke ned?

- Folk skal få lov til å ha meninger om det, så lenge det går på oss spillerne og ikke ungene våre. Det går helt fint for meg. Jeg har pratet mye med guttene mine om det. Fra oppveksten fikk søstrene til John Arne og meg høre det hvis vi spilte dårlig eller tapte med landslaget. De rundt skal ikke straffes for at vi ikke presterer på banen. Det synes jeg folk skal holde seg for gode til. Da kan de heller finne oss spillerne på gata og si meningene sine der.

Aalesund møter Lillestrøm borte i neste runde. Trener Trond Fredriksen er under kraftig press fra klubben og omgivelsene.