Riises AaFK-refs: - Har tilbudt hjelp, men blir fortalt at de har kontroll

(Dagbladet): Aalesund har kniven på strupen når fire runder gjenstår av Eliteserien. Laget ligger nest sist - på direkte nedrykksplass - og har et tøft kampprogram igjen.

- Vi har satt oss selv i en krevende situasjon, sier styreleder Jan Petter Hagen til Dagbladet.

Klubben har ikke spilt på nivå to siden 2006. Et nedrykk vil kaste klubben ut i skyggenes dal, og mange har meninger om det som skjer. Blant andre John Arne Riise (37), som startet sin fantastiske karriere i klubben.

- Jeg tenker Aalesund må tenke nytt fra neste sesong, sier Riise i en podkast på nettsida til Sunnmørsposten.

Hjelp

I podkasten forteller Riise at han har tilbudt klubben å komme med råd og hjelp, både før sesongen og underveis.

- Ikke det at jeg har noe fasitsvar på noen ting. Men jeg har vært i gamet ganske lenge og føler at jeg kunne hatt noe å tilby. Enten det er på feltet, i forsvarsspillet eller humørmessig. Men jeg er blitt fortalt at de har full kontroll og da må jeg respektere det, sier han.

At mannen med 110 landskamper har tilbudt hjelp, er noe styreleder Jan Petter Hagen ikke kjenner til.

- Jeg er ikke kjent med at han ønsker å gi noen råd. Men John Arne er en erfaren person som trener Trond Fredriksen og andre hører på, påpeker Hagen.

Nylig meldte Eurosport at klubben skal ha kontaktet Tom Nordlie i et desperat forsøk på å redde plassen.

- Vi har vurdert alle muligheter for å snu trenden. Om vi har kontaktet noen ønsker vi skal være en intern sak, sier styrelederen.

Kritisk

Aalesund har ikke vunnet en kamp i Eliteserien siden 25. juni.

- Det har blitt en tøff sesong, sier kaptein Bjørn Helge Riise til Dagbladet.

- Vårsesongen var sett under ett meget bra. Så er det blitt betydelig tyngre. Jeg har egentlig ingen forklaring. Da hadde vi forandret på det for lenge siden.

Storebror John Arne - som spilte i klubben seinest i 2016 - er derimot kritisk til trener Trond Fredriksen.

- Han er en veldig snill person. Jeg tror kanskje ikke spillerne tar ham seriøst nok, forteller han til Sunnmørsposten. Riise synes det blir «for stille og snilt», og sier at han også har hørt rykter om at det ikke er lov til å banne.

- Hvis det stemmer, blir det veldig rart, påpeker han.

- Ingen har lyst til å spille dårlig. Men hos noen ser det dødt ut.

Vil ikke bytte

Rise mener det ikke er grunn til å bytte trener de fire siste kampene, men synes Aalesund må tenke nytt fra neste sesong. Med dette mener han også et trenerskifte, selv om han har sansen for Fredriksen som person.

- Vi forholder oss til avtalen vi har med Trond Fredriksen, sier styreleder Jan Petter Hagen til Dagbladet. Fredriksen har kontrakt også neste sesong.

- John Arne Riise hevder han er for snill og at spillerne ikke tar ham seriøst nok. Hva tenker du om det?

- Det får stå for John Arnes regning. Jeg opplever at han har god tillit i spillergruppa.

- Hva tenker du om resten av sesongen?

- Vi har satt oss i en krevende situasjon. Men jeg har tro på at vi skal ta poengene som kreves.

- Riise hevder han har hørt rykter om at spillerne ikke får lov til å banne. Stemmer dette?

- Hva spillerne har av språkbruk, er ikke noe vi i styret legger oss opp i. Det høres imidlertid litt merkelig ut.

Blytungt

Ole Martin Årst - som blant annet har spilt i Tromsø og Start - uttalte til Dagbladet i går at Aalesund befinner seg i en blytung situasjon.

- Det er fryktelig frustrerende å være i den situasjonen. Du føler deg udugelig og redd for å gå på butikken. Det er blytungt å gå rundt i byen og bli kritisert overalt. I slike perioder er det kanskje best å la kona ta handleturene.

Aalesund møter Lillestrøm førstkommende mandag.

Eliteserien Rosenborg 26 17 6 3 54 - 17 57 Molde 26 14 5 7 45 - 31 47 Sarpsborg 26 11 11 4 41 - 32 44 Strømsgodset 26 11 8 7 33 - 30 41 Brann 26 11 7 8 43 - 30 40 Haugesund 26 11 6 9 30 - 28 39 Odd 26 11 5 10 24 - 30 38 Vålerenga 26 10 6 10 43 - 37 36 Stabæk 26 9 7 10 40 - 47 34 Sandefjord 26 10 3 13 33 - 40 33 Lillestrøm 26 8 7 11 33 - 39 31 Kristiansund 26 7 9 10 35 - 40 30 Sogndal 26 7 7 12 31 - 39 28 Tromsø 26 7 7 12 33 - 47 28 Aalesund 26 6 8 12 32 - 41 26 Viking 26 4 6 16 29 - 51 18