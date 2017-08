- Roberto Carlos dømt til fengsel

(Dagbladet): Den brasilianske fotballegenden Roberto Carlos (44) er dømt til tre måneders fengsel i hjemlandet.

Det skriver blant annet Daily Mail, Marca og Football Espana.

Bakgrunnen er manglende betaling av barnebidrag. Totalt skal han ha unnlatt å betale rundt 150 000 kroner.

Ifølge lokale medier skal Carlos ha forklart at økonomiske problemer er grunnen til at barnebidragene står ubetalt.

Roberto Carlos var en av 90-tallets store Brasil-helter og var kjent for sin rolle på venstrebacken og sitt knallharde skudd.

Han spilte også over 500 kamper for Real Madrid og 125 landskamper for Brasil

I 2015 var han trener for den indiske klubben Delhi Dynamos.