Ronaldos skrekktall: Verst i de fem store ligaene

(FourFourTwo): Real Madrid gikk på et overraskende tap mot lille Girona i La Liga i går. Og med 1-2-tapet ligger hovedstadslaget hele åtte poeng bak serieleder Barcelona etter ti spilte seriekamper. Det er uvant kost.

Uvant kost er det også å se på Cristiano Ronaldo om dagen. Superstjernen får det ikke til å stemme i ligaen denne sesongen, hvor portugiseren står med én fattig scoring på seks kamper (mot Getafe).

Til gjengjeld står Lionel Messi oppført med 12 mål på ti kamper. En av de to duellantene har blitt toppscorer i La Liga i sju av de siste åtte sesongene (Messi fire ganger og Ronaldo tre ganger, mens Luis Suarez ble toppscorer i 2015/16-sesongen).

Denne sesongen ser det ikke ut til å bli særlig konkurranse om toppscorertittelen «Pichichi».

Og hvis vi tar et dypdykk i statistikken, så er det bekymringsfull lesning for Cristiano Ronaldo og Real Madrid.

Treffer dårlig

Ifølge whoscored.com så er det ingen spillere i ligaen som skyter like mye som portugiseren. Han snitter på 6,7 skudd per kamp. Totalt har han løsnet skudd 40 ganger på seks kamper, noe som betyr at han bare har scoret på 2,5 prosent av skuddene sine(!).

Ifølge whoscored er det verst av samtlige spillere som har scoret minst ett mål i de fem store ligaene (England, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike).

Ifølge statistikkbyrået har 12 av Ronaldos avslutninger truffet mål, mens 20 av dem ikke traff mellom stengene. Åtte skudd ble blokkert og to skudd traff stengene (regnes som bom på mål). Ronaldo tar også mye frispark, og 12 avslutninger kommer fra dødballer.

Samtidig har 29 av 40 avslutninger kommet innenfor 16-meteren. Statistikken viser også at 23 av 40 avslutninger var med høyrefoten, ni var med venstrefoten og sju med hodet (én er ikke spesifisert).

Cristiano Ronaldo: Of all goalscorers in Europe's top 5 leagues this season, Ronaldo has the worst conversion rate (2.5%) pic.twitter.com/ZtLiJyYlZ9 — WhoScored.com (@WhoScored) October 29, 2017

Lionel Messi er forøvrig nest øverst på lista over antall avslutninger med 6,4 skudd per kamp. Tredjemann er Luis Suarez, som har fire skudd per kamp. Messi har på sin side 12 ligascoringer etter 30 avslutninger på mål.

Leverer i Champions League

I Champions League ser det bedre ut for Ronaldo, som står med fem mål på tre kamper. Han har hatt totalt 22 avslutninger, og åtte av dem er på mål. Det betyr at han har scoret på fem av åtte skudd mellom stengene.

I Champions League har Ronaldo altså scoret på 22,7 prosent av skuddene han har løsnet, noe som er nesten ti ganger bedre enn snittet hans i La Liga. Han står med to nettkjenninger mot APOEL og Borussia Dortmund og en mot Tottenham.

Det er likevel litt tidlig å avskrive Ronaldo, som scoret 25 ligamål forrige sesong. Sesongene før der ble det 35, 48, 31, 34, 46, 40 og 26 ligascoringer på portugiseren, som «alltid» leverer varene.

Men er sesongens tall et tegn på at storhetstiden er over? Det spørsmålet har folk allerede begynt å stille seg. Da kritikken var som verst tidligere i sesongen, svarte Ronaldo med to scoringer mot Borussia Dortmund.

- Det virker som jeg må vise nøyaktig hvem jeg er i hver kamp, uttalte Ronaldo etter at kritikken hadde begynt å dukke opp i pressen.

- Jeg er overrasket over hva folk tenker om meg, tallene snakker for seg selv, jeg er en eksemplarisk profesjonell og jeg bekymrer meg ikke. Kritikken har begynt å bli verre, sa Ronaldo ifølge Independent.

Sto over starten

Dersom han skulle fortsette med målsnittet han har hatt i starten, vil han endte på seks ligascoringer denne sesongen. Det er det nok ingen som tror.

Det er ikke mange spillere som får ordet «måltørke» på seg etter seks kamper. Det viser litt om hvilken standard Ronaldo tidligere har satt.

32-åringen måtte stå over de første ligakampene denne sesongen etter at han ble utvist for filming og deretter dyttet dommeren i de spanske Supercupen.

I går var han igjen involvert i en omdiskutert situasjon, hvor han hadde armene i ansiktet på Gironas Pere Pons på en corner. Om dommeren så situasjonen vites ikke, men han ble iallfall ikke straffet.

Dersom han skulle bli straffet i ettertid, vil veien til toppscorertittelen i La Liga bli enda lenger.