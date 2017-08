Seks magiske minutter sendte Brann opp på sølvplass

Viking-Brann 2-4 (1-1)

Viking har hatt en fryktelig sesong. De har vært sist på tabellen så å si hele sesongen, men før kampen mot Brann stod de uten tap på sine siste fire kamper. Med seier i dag, kunne de klatre forbi Tromsø, og helt opp i ryggen på Kristiansund på kvalifiseringsplass.

Men det var bortelaget som fikk grunn til å juble først. Etter 27 minutter mente nok Brann-fansen, som hadde møtt opp i hopetall, at de ble snytt for ledelsen. Et innlegg fra venstre traff storvokste Vito Vormgoor, som satte ballen i mål med et utsøkt hodestøt. Men Brann-kapteinen ble avblåst for armbruk i feltet.

Vega-suser

De skulle likevel få sin revansj like etter. Deyver Vega smalt til fra 25 meter, og ballen gikk som en prosjektil opp i krysset bak Iven Austbø. Brann-supporterne var i ekstase.

Dette skapte litt usikkerhet i Viking-forsvaret, som ved flere anledninger ga bort ballen i farlig posisjon.

Nytt Høiland-mål

Men ti minutter før pause ble Zymer Bytyqi felt på uregelmessig vis innenfor EtBranns 16-meter, og Tommy Høiland fikk en glimrende mulighet til å utlikne fra straffemerket. Samtlige Viking-supportere reiste seg og klappet for jærbuen, som ikke gjorde noen feil. 1-1, og Viking-fansen var i ekstase. Hans tredje mål på tre kamper

Brann hadde vunnet sine to siste kamper i Stavanger, og i fjor ble Fredrik Haugen matchvinner på overtid. For Viking var kampen mot Brann starten på livet uten deres store stjerne Samuel Adegbenro, som gikk til Rosenborg tidligere denne uken.

Lokaloppgjøret mot Brann søndag kveld var det viktigste siden Peter Ijeh scoret fire mål i 5-0-seieren i 2006, og nærmest på egen hånd holdt Viking oppe i Tippeligaen. Hjemmelaget kunne trengt et lignende mirakel i dag.

Ryerson-magi

Et mirakel var det nok ikke, men Viking-fotballen de første 15 minuttene av andreomgang var som sendt fra oven, og stemningen på stadion var nærmest elektrisk. Og når Julian Ryerson ble spilt igjennom alene mot Alex Horwath etter 61 minutter, og sendte Viking i føringen med en utsøkt lobb, tok det helt av på Viking stadion.

Nederlandske Ludicino Marengo, som ble hentet til Brann på overgangsvinduets siste dag, startet på venstrevingen for bortelaget. Bare to minutter etter Vikings mål dro han seg lekkert fri på venstresiden og fikk slått inn. Viking-forsvaret fikk klarert, men ikke godt nok. For på 16 meter stod Kasper Skaanes, som på lekkert vis satte ballen i mål.

Snudde på seks minutter

Før forrige rundes 2-0 seier mot Odd, hadde ikke Brann vunnet på fem kamper i Eliteserien. Med 31 poeng lå de likevel på tredjeplass før dagens kamp, og trengte en seier for å holde følge med Sarpsborg på sølvplass og holde de andre lagene bak seg på tabellen.

De hadde derfor ikke tenkt å gi seg så lett, og fem minutter senere var det Kristoffer Haugen sin tur igjen. Matchvinneren fra fjorårets oppgjør lurte elegant unna en Viking-forsvarer, før han skrudde ballen forbi en utspilt Iven Austbø. Brann hadde snudd kampen på seks minutter.

"Rykker ned til Sandnes", ljomet det fra Brann-fansen i sluttminuttene, og det kan de fort få rett i. For like før slutt satte innbytter Peter Orry Larsen spikeren i Viking-kista med. Heldigvis for Viking er det "bare" fire poeng opp til kvalifiseringsplass.

Brann har nå snudd en negativ trend til to strake seirer, og det er ny optimisme i Bergen.