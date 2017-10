Sjokket: Fotballklubb verdt én halv Ronaldo slo Real Madrid

Girona - Real Madrid 2-1 (0-1)

(Dagbladet): - Det er en historisk begivenhet vi er vitne til. Girona, som er i La Liga for aller første gang slår, Real Madrid 2-1, brølte Viasats kommentator Petter Veland da sensasjonen var et faktum.

Ifølge tyske Transfermarkt har fotballklubben Girona en markedsverdi på 42,5 millioner euro.

Til sammenlikning står Cristiano Ronaldo oppført med en verdi på 100 millioner euro, og hele stallen til Real Madrid på 744 millioner euro.

57' Girona-Real Madrid 2-1, Portu! Snuoperasjon i løpet av tre minutter! Pablo Maffeo med et skudd som går via Portu og i mål. Mulig offisde — Petter Veland (@ViasportVeland) October 29, 2017

I 2017 rykket de opp for første gang til Spanias øverste nivå - La Liga.

Deres debut i La Liga var mot selveste Atlético Madrid.

Mot Diego Simeones menn spilte de 2-2, og da scoret Atlético Madrid to seine mål etter at Girona hadde ledet 2-0 etter to scoringer av Cristhian Stuani.

I dag vant de mot selveste Real Madrid.

Isco sendte Real Madrid i føringen etter en retur på et skudd fra Cristiano Ronaldo. 1-0 til Real Madrid, et resultat som sto til pause.

- 0-1 pause. Girona er gode, men scorer ikke. To stolpetreff. Madrid er ikke spesielt gode, men scorer - og det er jo det viktigste, tross alt, oppsummerte Viasat-kommentator Petter Veland på Twitter.

Girona skulle derimot slå tilbake. Først utliknet Stuani, som også scoret to mot Atlético Madrid, før Cristián Portu flikket inn 2-1 med hælen.

Real Madrid byttet inn angrepsspillerne Marco Asensio og Lucas Vázquez for forsvarsspillerne Marcelo og Achraf Hakimi, men det forgjeves.

Stillinga ble 2-1.