Skipresidenten nøler med å støtte utestengelseskravet mot Russland

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): I går ble Aleksander Legkov og Jevgenij Belov utestengt på livstid fra OL etter dopingavsløringene i Sotsji.

Legkov mister samtidig OL-gullet han vant på femmila i mesterskapet.

Begge to har varslet at de anker avgjørelsen fra IOCs displinær-komite til den internasjonale voldgiftsretten for idrett, CAS.

Etter McLaren-rapportens sjokkerende avsløringer av hvordan russerne lurte alle i antidopingarbeidet i Sotsji, godt understøttet av den tidligere labsjefen Grigorij Rodtsjenkovs vitnemål, har nitten nasjonale antidopingbyråer tatt til orde for å utestenge Russland som nasjon fra de kommende vinterlekene i Pyeongchang.

Det oppropet er støttet av Antidoping Norge også.

Avventer begrunnelsen

Likevel nøler den norske skipresidenten, Erik Røste med å støtte den kollektive utestengelsen.

- Det er et prinsipielt vanskelig spørsmål. Saken er spesiell og kompleks, og personlig er jeg ikke tilhenger av kollektiv avstraffelse. Vi må se begrunnelsen fra IOC først, men alvoret i saken er jo blitt understreket av denne IOC-avgjørelsen, og ikke minst av at alle de nasjonale antidopingorganisasjonene tar til orde for utestengelse, sier Røste til Dagbladet.

Foreløpig er det altså bare Legkov og Belov som har fått dommene fra IOCs displinærutvalg. Fire andre russiske langrennsløpere venter også på en dom derfra.

De seks russerne har vært suspendert av det internasjonale skiforbundet, FIS, siden Tour de Ski i fjor, men nå er de i utgangspunktet konkurranseklare fra sesongstarten om to uker.

Enn så lenge er det bare i OL Legkov og Belov er utestengt, mens Maxim Vylegsjanin, Aleksej Petuchov, Julija Ivanova og Jevgenia Sjapovalova fortsatt venter på sine avgjørelser.

FIS avventer også

FIS avventer alle de seks avgjørelsene før de foretar seg noe. Når alle seks er behandlet i IOCs displinærutvalg, skal FIS innkalle dem til individuelle høringer.

FIS avgjør om de får gå i verdenscupen i god tid før åpningen i finske Ruka siste helgen i november, skriver de i en pressemelding.

Paradoksalt nok kan vi altså oppleve å se OL-utestengte russere konkurrerer i verdenscupen, mens de altså er bannlyst fra vinterens største begivenhet.

- Nå som det er varslet en anke, er min forventing at det kommer en rask avgjørelse, slik at vi får avsluttet disse sakene før sesongstart, sier Røste til Dagbladet.

- Men uansett utfall er dette bare trist for internasjonal skisport og ikke noe vi vil ha fokuset på bare noen uker før sesongstart.