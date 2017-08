Skistjernene motsier Bjørgen og støtter FIS' kontroversielle behandling av Johaug

AURE/BREKKA (Dagbladet): Toppidrettsveka er en norsk rulleskifest som har lokket til seg mange store internasjonale langrennsnavn gjennom årene.

Statusen er fortsatt den samme gode, også etter de uheldige norske dopingsakene i 2016. Utenlandske profiler som Dario Cologna, Iivo Niskanen, Calle Halfvarsson, Maurice Manificat, Matti Heikkinen, Anna Haag og Ebba Andersson var alle til stede i årets utgave.

Dagbladet har snakket med majoriteten av disse langrennsstjernene om dopingsaken som opptar flest skiinteresserte nordmenn i disse dager.

Fredag skulle endelig Therese Johaug få vite sin dom, men avgjørelsen ble utsatt enda en gang. Det er samtidig i dag ett år siden Maurice Manificat tok et oppgjør med det han og det franske laget mener har vært en særbehandling av de norske stjernene.

- Ofte føler vi at Norge blir særbehandlet av FIS. Det er på en måte naturlig. Norge er størst i langrenn og har mest midler. De har veldig mye makt. Det er et problem for langrennssporten at det er sånn, sa Manificat til Dagbladet for ett år siden.

Han reagerte blant annet på utfallet av Sundby-saken, som det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å frikjenne, før WADA anket saken.

I Johaug-saken har imidlertid FIS inntatt en helt annen rolle og anket dommen på 13 måneder. Overfor Dagbladet sa en sjokkert USADA-sjef, Travis Tygart, at han synes det var en hårreisnde avgjørelse for en straff som Tygart mente var hard nok i seg selv.

Støtter FIS' overraskende anke

Manificat synes derimot FIS gjør rett i å følge saken tett og mener anken gir et viktig signal til andre nasjoner, der blant annet Tygart og Marit Bjørgen er sterkt uenige i FIS' behandling av Johaug.

- Det er bra at FIS anker og pusher ekstra på. På den måten gir de et viktig politisk signal om at de ikke særbehandler Norge. Det er godt å se at det ikke er forskjellsbehandling, men vi får se utfallet først. Jeg vet ikke hvorfor FIS anker, men det er en viktig politisk sak, sier franskmannen til Dagbladet.

Den sveitsiske stjernen Dario Cologna er enig i det.

- Jeg vil ikke si så mye om saken, men det er bra at FIS viser at Norge ikke særbehandles. Det er et viktig signal å sende ut, sier sveitseren til Dagbladet.

- Hva mener du er et rettferdig utfall av saken?

- Det er vanskelig å si. Det er en komplisert sak. Hvis man ikke kjenner alle faktaene, bør man ikke si så mye. Vi får se hva CAS kommer fram til. Det skal bli godt å få en endelig dom.

Niskanen: - Trist å lese om Johaug

Den ferske finske verdensmesteren fra Lahti-VM, Iivo Niskanen, er ikke like hard mot Johaug som mange av hans landsmenn er.

Niskanen sympatiserer med den norske langrennsstjernen.

- Det er trist å lese alt om Johaug. Det er ikke bra å snakke om denne saken hele tiden og at det bare utsettes og utsettes. Vi trenger en dom for å få svar. Det fortjener både sporten og ikke minst Therese, sier Niskanen til Dagbladet.

- Forhåpentligvis gjør juryen rett avgjørelse. Vi får se hva de finner ut av. Jeg håper å se Therese i skiløypa igjen snart. I mitt hode er hun hjertelig velkommen tilbake, forteller den finske langrennsstjernen.

Haag savner avklaring

Også den svenske langrennsprofilen Anna Haag støtter Johaug, som hun har konkurrert mot gjennom store deler av karrieren.

- Jeg håper bare denne saken blir avsluttet snart. Jeg vil ikke si noe om selve saken, men det bør komme en avklaring så raskt som mulig. Jeg håper vi får det ut av verden og at Therese får komme tilbake og konkurrere med oss, sier Haag til Dagbladet.

- Hvor godt kjenner du Therese?

- Jeg kjenner Therese bedre enn Marit, for eksempel. Vi har snakket en del sammen Therese og jeg, også det siste året, og jeg ønsker henne hjertelig velkommen tilbake snart, forteller den sympatiske svenske jenta.

Heller ikke Manificat er like kritisk i sin omtale av Johaug-saken som det han var om norsk langrenn da astmasaken eskalerte i fjor høst.

- Det er en veldig vanskelig sak å vurdere. Jeg har hørt noen få opp til to år i en lignende sak som Johaug er oppe i nå, men vi må ha tillit til dømmende instans og deres avgjørelse. Sammenlignet med Sundby-saken er jo det en hard behandling Johaug har fått, mener motbakkespesialisten fra Frankrike.

- Dette er Johaug, og det er mye mer på spill

Han tror Johaug har en fordel av at hun er en stor stjerne i langrennssporten og at det derfor blir større fokus på sakens detaljer i dette tilfellet.

Manificat presiserer at han ikke tviler på Johaugs forklaring, men at det finnes mange andre utøvere som har havnet i lignende situasjoner uten at de har fått samme mulighet til å forklare seg og bli trodd på.

- Det finnes mange lignende saker, men da hører vi ikke like mye om det. Det finnes utøvere som er uskyldige, men som ikke blir trodd på. Men dette er Therese Johaug, og da er det mye mer på spill, mener Manificat.

Franskmannen er samtidig ikke helt sikker på at det er likebehandling om man sammenligner de største stjernene med mindre meritterte utøvere.

- En mindre kjent utøver fra en mindre skinasjon ville kanskje fått en hardere straff. Det er en fordel for Johaug å ha råd til å ha dyktige folk rundt seg, men slik er jo livet, mener Manificat.

- Ved bruk av EPO eller lignende bør man aldri få komme tilbake, men Johaug-saken er annerledes, og jeg har ingen problemer med å se henne tilbake i OL. Men hun må få en straff. Det er det ingen tvil om.

- Vi vet ikke hva som har skjedd og om hun er uskyldig, men det er faktum at hun har testet positivt. Da må hun få en form for straff. Hvis mye tyder på at hun er uskyldig, kan straffen reduseres, konkluderer franskmannen.

Ønsker regelendring

Tidligere i sommer uttalte Travis Tygart, mannen som felte Lance Armstrong, til Dagbladet at han synes systemet er feil når Johaug blir staffet så hardt etter det dømmende instans mener ikke var intendert.

- Jeg er for å endre reglene. Jeg synes ikke det er riktig at vi har en minimumsstraff på 12 måneder på denne typen stoff, sa Tygart til Dagbladet.

- Hva om noen saboterer deg og lurer i deg et anabolt stoff, men du får likevel 12 måneders straff? Det er ikke rettferdig. Jeg håper vi kan endre regelen. Jeg vil jobbe for det, varslet amerikaneren.

Tygart fikk støtte av Marit Bjørgen.

- Jeg er enig med Tygart. Jeg synes alle dopingsaker bør vurderes i en ramme fra 0 til 4 års utestengelse. Hvis det er et uhell eller hvis man blir sabotert, burde det være en sjanse for at det kan bli færre måneder enn 12, sa Bjørgen til Dagbladet tidligere i sommer.

Fransk omtale av norske dopingsaker

Manificat er klar på at han har tillit til antidopingsystemet og at rettferdigheten seirer i Johaug-saken.

- Jeg stoler på systemet. Det håper jeg alle langrennsløpere gjør. Det må vi gjøre. Blir hun utestengt i ett år, er det sikkert det riktige, mener han.

- Er det mye fokus på de norske dopingsakene i Frankrike?

- I den franske leiren har vi snakket veldig mye om Sundby-saken og litt mindre om Johaug. «Når en nasjon er veldig sterk, er du dopet». Det er det dessverre mange tenker, både da Russland dominerte og nå som Norge gjør det. Vi vet ikke hva de andre gjør, men vi må stole på hverandre inntil det motsatte er bevist, sier Manificat til Dagbladet.

- Norge har hatt et bra rykte tidligere, og jeg har ingen grunn til å tvile på mine konkurrenter. Men du vet jo aldri hva de andre driver med.

Martin Johnsrud Sundby vil ha flere jurister inn i dopingbestemmelsene for å få mer rettferdige dommer.

- FIS' anke kan tolkes som at de synes 13 måneder er en mild straff for det Therese har gjort. Det viser at den juridiske debatten er nødvendig. Vi må ha flere jurister på banen. Jeg tror det er viktig, sa Sundby til Dagbladet tidligere i sommer.

- FIS føler de gjør jobben sin og at de gjør det de må gjøre. På meg virker det som FIS har misforstått litt. Forhåpentligvis er vi ferdig med saken snart og at vi får se Therese ta gull i OL. Det håper jeg og tror hun klarer, sier Røa-gutten.