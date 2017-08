Slik bekrefter Zlatan den store nyheten: Klar for United

(Dagbladet): Zlatan Ibrahimovic har skrevet under ny kontrakt med Manchester United.

Det bekrefter klubben i ettermiddag.

Svensken har skrevet under en ettårskontrakt og får draktnummer 10.

- Vi er veldig fornøyd med at Zlatan har vært gjennom rehabilitering, og er glade for å ha hans erfaring og ambisjoner tilbake hos oss. Jeg er sikker på at han blir viktig for oss, sier manager José Mourinho.

Djevel-bilde

Zlatan selv har publisert et bilde av seg selv der han bryter håndbak med en rød djevel. Zlatan er framstilt som en engel. Manchester Uniteds kallenavn er som kjent Red Devils.

- Jeg er tilbake for å avslutte et jeg startet. Vi ønsket hele tida at jeg skulle bli og jeg klarer ikke vente med å komme tilbake på Old Trafford-gresset, sier Zlatan.

Svensken har vært ute med en kneskade siden april, men er ifølge rapportene snart tilbake for fullt. Zlatan var en suksess i Premier League-klubben forrige sesong, men kontrakten gikk ut etter forrige sesong.

Vil bruke tid

Partene har sett an situasjonen og først i dag er det klart: Zlatan Ibrahimovic tar en ny sesong i rødt.

35-årigen scoret 28 mål på 46 kamper for Manchester United forrige sesong, før han pådro seg kneskaden som kostet ham siste del av sesongen.

- Jeg vet også at jeg må bruke tiden som skal til for å bli klar, sier han. Jeg har jobbet hardt og kommer til å fortsette med det for å sørge for at jeg er i best mulig form når jeg spiller igjen, sier Zlatan.

Manchester United har startet sesongen med to strake seire og 8-0 i målforskjell. Lørdag klokka 18.30 er Leicester neste motstander.