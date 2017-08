Slik forklares bruhendelsen i Ladies Tour of Norway

(procycling.no): Med fem kilometer igjen av lørdagens etappe i Ladies Tour of Norway lå fire kvinner i brudd, med over 20 sekunder til forfølgerne i hovedfeltet.

Inne i Fredrikstad ventet lokale runder, med flere passeringer over Værstebrua. Tilfeldighetene ville det slik at klokka var 18 da rittet nådde brua for siste gang. En senket bom møtte rytterne, og brua ble hevet kort tid etter. Rytterne måtte stoppe opp, og kunne først fortsette rittet etter at båtene hadde kjørt forbi, og brua var senket.

Søndag forklarer rittsjef Roy Moberg hva som var årsaken til hendelsen.

– Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo og prosedyrene for varsling av åpning og stenging av brua er klare. Vi understreker at vi som arrangør har fulgt prosedyrene, det vil si at vi i god tid har varslet Veitrafikksentralen om at det pågår et World Tour ritt på sykkel og at brua ikke skal åpnes før vår kommandosentral, som følger rittet i kortesjen, gir beskjed, beretter Moberg i en pressemelding.

– Vi har fått bekreftet at både Fredrikstad Triathlon, som benyttet den samme brua på formiddag samme dag, og Ladies Tour of Norway sine varslinger er registrert hos Veitrafikksentralen. At brua allikevel åpnes nøyaktig kl. 18.00, kun sekunder før fronten av sykkelfeltet ankommer brua, er selvfølgelig sterkt beklagelig. På det tidspunktet som brua ble åpnet var det for øvrig MC politi på begge sider av brua med blålys.

Se video av hendelsen på tv2.no.

Etter at brua ble senket ventet en start med et samlet felt før de siste kilometerne. Chloe Hosking (Alé Cipollini) vant hårfint foran Marianne Vos (WM3). De fire utbryterne fikk ikke tilbake sin ledelse. Den var på under 30 sekunder da rittet ble stanset, og dermed bestemt kommissærene at fellesstart var rette løsning.

– Sportslig sett ble avslutningen på sykkelløpet selvfølgelig sterkt preget av hendelsen og vi fikk ikke den avslutningen som vi hadde ønsket oss, skriver Moberg.

– Vi understreker at denne hendelsen ikke påvirker vårt forhold til Fredrikstad kommune. Vi har gjennom hele planleggingsfasen hatt et meget godt forhold til kommunens ledelse og medarbeidere og er veldig takknemlig for at vi har fått benyttet Fredrikstad som målby.

Ladies Tour of Norway avsluttes søndag, med en 156,6 kilometer lang etappe fra Svinesund til Halden. Starten går på Svinesundbroa, og i de lokale rundene i Halden skal rytterne over to bruer. Disse er dog ikke bruer som kan heves.

Artikkelen er levert av sykkelnettstedet procycling.no!