Slo alarm om kunstgressbaner: Nå kan norske forskere ha funnet en løsning

(Dagbladet): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre) og Venstre-leder Trine Skei Grande slo tidligere i høst alarm om forurensing fra kunstgressbaner over hele landet. Forskning viser nemlig at fem prosent av gummikulene forsvinner fra banene hvert år, noe som betyr at én kunstgressbane kan ha mellom tre og fem tonn i gummisvinn årlig.

Mye av dette havner i naturen via kummer nær kunstgressbanene.

Nå mener forskere ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim å ha funnet noe som kan få bukt med problemene.

En filterkurv skal nemlig fange opp gummigranulatet og forhindre at det sprer seg videre. Dette skal også føre til at gummien kan gjenbrukes og legges tilbake på banene.

Mikroplast Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som er på størrelse fra 5 millimeter ned til 1μm . Det er et økende miljøproblem at plast og mikroplast flyter ut i havet. Mikroplast er blitt påvist i organismer på alle nivåer i den marine næringskjeden, samt i vannet og sedimentene i havet

Kilde: Wikipedia

- Vi fikk raskt bekreftet behovet for en slik løsning av klubber, kommuner og fylkeskommuner, sier Julie Dahl Benum, prosjektleder ved NTNU Technology Transfer, til Dagbladet.

RBK leder an

Ideen dukket opp rett før sommeren, og etterpå er det gått slag i slag. Oppfinner er Bjørn Aas fra Senter for idrettsanlegg og teknologi. Resultatet er nå en patentsøkt filterkurv som plasseres under kumlokket, og det er allerede opprettet et samarbeid med Rosenborg Ballklub.

- Rosenborg har sagt seg villig til å være en del av prosjektet. Nå skal vi følge utviklingen gjennom vinteren, med jordprøver og fokus på vannet ved kummene. Vi håper å se gode resultater, sier Benum.

Tap av gummigranulat fra kunstgressbaner kan stå for rundt 1500 tonn mikroplast per år. Det er derimot ikke tallfestet hvor mye av dette som ender opp i havet og vannet - likevel er det snakk om betydelige mengder.

Det finnes i dag 1070 kunstgressbaner i 11-erformat i Norge, ifølge NFFs tall. Totalt er det rundt 1500 kunstgressbaner, i tillegg til over to tusen ballbinger der flere også har kunstgress med gummigranulat.

Kunstgressbaner har ofte rundt fire til åtte kummer i nærheten av banen og det er ingen hemmelighet at disse ofte er fylt av svarte gummikuler. Politikerne omtaler det nye prosjektet som spennende.

- Oppsamling av gummigranulat under avløpskummene kan være et viktig tiltak for å hindre spredning av mikroplast fra kunstgressbaner, sammen med tiltak som forhindrer at granulatet kommer utenfor banen. Det blir spennende å se hvilke erfaringer NTNU og Rosenborg gjør seg når produktet nå testes ut, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Dagbladet.

Han roser initiativet til trønderne:

- Det er positivt at forskere på NTNU forsker og utvikler nye løsninger for å hindre spredning av mikroplast, sier Helgesen videre.

«Grønn stadion»

Roar Munkvold er leder for Økonomi, eiendom og stadion i RBK. Han var aldri i tvil om hva klubben skulle svare da de fikk henvendelse fra NTNU.

- Vi setter dette i en større sammenheng og har fokus på det vi kaller Grønn stadion. Det handler om å spare miljø og energi. Det kan handle om å sykle til kamp, framfor å kjøre bil. Dette er et treårsprosjekt og derfor vil vi være med på laget til NTNU, sier Munkvold til Dagbladet.

Eliteserielederne har et stort og moderne anlegg ved Lerkendal i Trondheim. Munkvold forteller at han ikke var klar over den store mengden gummisvinn fra kunstgressbaner.

- Jeg har aldri oppfattet dette som et så stort problem, så det var litt overraskende å høre at såpass store mengder gummi forsvinner i kloakksystemet og ut i naturen. Nå skal vi spent følge utviklingen gjennom vinteren og dersom dette blir en suksess, så håper vi dette er noe alle i Norge kan bruke for å spare miljøet. Kanskje er dette noe som kan slå til på verdensbasis, sier Munkvold.

NFF-mål

Norges Fotballforbund (NFF) annonserte tidligere i sommer at de har et ønske om å redusere forbruket av granulat på kunstgressbanene rundt om i landet. Formålet med prosjektet er å redusere svinn av gummigranulat fra kunstgressbaner med 90 prosent innen 2020.

Da Dagbladet møtte Trine Skei Grande og Vidar Helgesen i august, sa de følgende om problemene med gummisvinn:

- Det som skjer med mikroplast når det kommer ut i vannet, er at det males opp og blir mindre og mindre. Til slutt er det umulig å se, og finner veien inn i næringskjeden. Vi er gjort oppmerksomme på at landbruket bruker slam på jordene sine, men det er ikke nødvendigvis mikroplast og nanoplast som er farlig. Problemet er at kjemikalier fester seg lettere til plast og gummi. Helsefarlige kjemikalier kan ha gummi og plast som bærer, og dette kan da havne i matproduksjonen. Det kan ha helseskadelige effekter. Derfor er det uhyre viktig å få gjort noe med dette, sa Helgesen, før han rundet av resonnementet:

- Det vi allerede vet, er at dette dreper liv i havet, sa Helgesen.

Skei Grande fortalte:

- Vi må etterspørre mer forskning. Vi ønsker selvsagt at unger spiller fotball. Det finnes fotballbaner i nærheten av vassdrag, og da kan disse gummikulene fort bevege seg bort fra banene. Alle kan se plasten som hvalen har i magen, men tenk når torsken har plast i magen som du ikke ser, sa Grande.

Nå kan forskerne ved NTNU ha løst noe av utfordringen.

Spesielt Skei Grande uttalte til Dagbladet at hun ønsket en annen løsning enn gummigranulat på norske fotballbaner. NFF har derimot liten tro på at dette skjer med det første.

Ole Myhrvold, anleggssjef i NFF, fortalte følgende:

- Jeg vet det jobbes med alternativer: Kork, forskjellige sukkeroljer, men det viser seg at dette ikke fungerer. Det forskes på området, men det er ikke funnet noe som passer. Jeg ser ingen annen løsning på kort sikt, sier Myhrvold.