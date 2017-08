Solbakken var rasende. Tilleggstida vekker oppsikt: Ballen var i spill i 48 sekunder

Se målene øverst i saken.

(Dagbladet): FC København vant 2–1 hjemme mot Qarabag fra Aserbajdsjan i Champions League-playoff i går, men det danske laget røk ut på bortemålsregelen etter 2–2 sammenlagt.

FCK jaktet scoring i sluttminuttene og flere stusset da fjerdedommer viste at det var lagt til to minutter. Blant annet FCK-trener Ståle Solbakken var rasende på sidelinja.

- FCK har momentum og trykker på for scoring. Fire minutter er vanlig. To minutter er bare surr! sa Viasats fotballekspert Morten Langli i studio rett etter kampen.

- Bare to minutter? sa Viasats Vidar Davidsen.

- Det høres veldig lite ut, sa kommentator Daniel Høglund.

Det var nemlig gjort fire bytter og scoret to mål i 2. omgang. I tillegg var det et bortelag som brukte lang tid ved flere anledninger. Det ble også gjort ett bytte i tilleggstida.

Dagbladet har sett nærmere på hvor lenge ballen faktisk var i spill i løpet av tida som dommeren la til.

48 sekunder i spill

Den spanske kamplederen Alberto Undiano Mallenco blåste av matchen på 92:30.

Etter Dagbladets beregninger var ballen i spill i 48 sekunder av de 2,5 minuttene (150 sekundene) som Mallenco la til. I løpet av overtida skjedde følgende blant annet følgende:

Et utspill fra Qarabags målvakt.

Et Qarabag-spillerbytte.

En Qarabag-spiller fikk gult kort for å sparke bort ballen.

I intervju med Viasat etter kampen, var Solbakken tydelig oppgitt.

Ikke fornøyd

Mannen fra Grue i Hedmark var ordknapp på spørsmål om bare to minutters tilleggstid.

- Han (dommeren) ville vel hjem til Spania. Jeg aner ikke hvorfor det ble lagt til 2 minutter, sier Solbakken til kanalen.

- Qarabag var flinke til å la tida gå?

- Det kan man si, sier Solbakken.

- Du er ikke happy nå?

- Nei, sier FCK-treneren.

Til tross for et surt nederlag, så FCK-sjefen positive sider ved prestasjonen til eget mannskap.

- Vi gjør en god kamp og skaper sju sjanser, vi scorer to mål. Det var et unødvendig mål de fikk, sier Solbakken på pressekonferansen etter matchen.

- Noen gang er ikke fotball rettferdig. Vi er skuffet og burde vunnet over to kamper. Dette er et lag vi hadde slått om én måned, sier han.

FCK skal nå inn i gruppespillet i Europaligaen.

Skadd spiss

Et slag for FCK er også at spissen Federico Santander er ute i tre måneder.

Santander scoret FCKs første mål i går, men han har nå fått påvist et tretthetsbrudd i leggen. Klubben melder at videre undersøkelser må til før det avgjøres om paraguayaneren skal opereres.

FCK er fra før hardt rammet av skader. Erik Johansson og Tom Høgli er begge ute av spill, mens Rasmus Falk og Peter Ankersen så vidt er klare igjen etter langvarig skade.