Solbakkens FCK vant etter snuoperasjon

Trener Solbakken ga ros til innbyttertrioen Youssef Toutouh, Danny Amankwaa og matchvinner Andrija Pavlovic etter kampen.

- De kom inn og var med på å prege spillet. De løftet laget, samtidig som de bidro til at andre også hevet seg, for eksempel Nicolai Boilesen. Dette var en stor test for oss etter en periode med motgang, sa Solbakken.

Tittelforsvarer FCK tok sin første hjemmeseier i dansk superliga denne sesongen.

Kasper Kusk ga FCK 1-0-ledelse i Parken, men Sønderjyske snudde oppgjøret med scoringer av Christian Jakobsen og Mikael Uhre.

Lettelse

Det så ut til å gå mot et overraskende hjemmetap for FCK, men Solbakken kunne puste lettet ut da Benjamin Verbic utlignet ni minutter før full tid. Tre minutter etter ble Pavlovic matchvinner for vertene.

Resultatet gjør at tabellfirer FCK har ni poeng etter seks spilte seriekamper. Det er tre poeng opp til Nordsjælland på tabelltopp, men sistnevnte har en kamp til gode på Solbakken og co. Sønderjyske på sjetteplass er kun poenget bak FCK, tross lørdagens tap.

Mesterligahåp

FCK retter nå blikket mot å nå mesterligaens gruppespill. Da må Qarabag fra Aserbajdsjan slås sammenlagt. FCK tapte første kamp 0-1 på bortebane, men håper å snu oppgjøret i returmøtet onsdag.

- Holder vi samme nivå som det vi gjorde i første omgang mot Sønderjyske, så tror jeg vi går videre, sa Ståle Solbakken.

(NTB)