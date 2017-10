Spiller fikk penger av ung fan etter seieren mot Manchester United

(Dagbladet): En ung Huddersfield-supporter fant en fem pundseddel utenfor lagets hjemmebane, Kirklees Stadium, etter kampen mot Manchester United lørdag, det melder The Guardian.

Gutten som hadde lært av sin far at man ikke skulle beholde noe som ikke tilhørte andre, fikk straks en idé. Han ville sende de fem pundene (cirka 50 kroner) til kampens store helt, Aaron Mooy.



Sendte brev til klubben

Pure class from young Adam pic.twitter.com/KVSpfJlZrm — Sean Jarvis (@SeanMJarvis) 24. oktober 2017

Gutten bestemte seg for å sende et brev til klubbens direktør, Sean Jarvis. I brevet forteller han at han var på lørdagens kamp og at han der fant en fem pundseddel.

Videre spør han om Jarvis om Huddersfield-trener, David Wagner, kunne være så vennlig å gi pengene til spilleren Aaron Mooy.

Mooy scoret kampens første mål og spilte en god kamp da laget overraskende slo Manchester United i Premier League denne helga.

Brevet som ble sendt til Jarvis er blitt lagt ut på direktørens Twitter-konto. Innlegget har til nå fått over 6000 likes.

I et intervju med radiokanalen Radio 5 Live onsdag, fortalte guttens far, Mo, at hans sønn først ønsket å gi pengene til treneren i håp om en signering av Cristiano Ronaldo, men at han ombestemte seg og ville gi pengene til en av banens beste spillerne i kampen mot storlaget fra Manchester.

I would love to meet you Adam — Aaron Mooy (@AaronMooy) 24. oktober 2017

Invitert på kamp

Klubben skal nå ha invitert Adam, den unge supporteren, til en ny hjemmekamp hvor han skal få møte sin helt Aaron Mooy.

Australieren som først ble hentet til England av Manchester City for så å bli lånt ut til Huddersfield står nå med to scoringer denne sesongen.

Huddersfield tok sin første seier mot Manchester United på 65 år lørdag. Dermed klatret det nyopprykkede laget opp til en 11. plass på tabellen.

Laget står foreløpig med tre seiere, tre uavgjorte og tre tap så langt i sesongen.