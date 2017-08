Ståle Solbakken gjorde alt riktig - synd resultatet ble feil for FCK

FC København- FK Qarabag 2-1 (1-0)

STÅLE SOLBAKKEN HAR sett hektisk ut før, nærmest kolerisk, og ofte kommet ut på topp. Det er sånn han er Norges beste fotballtrener. Og det var ikke energien som manglet da FC København vant uten å vinne over Aserbajdsjans mesterlag.

Det var forskjellen på et godt og middels FCK.

Det ble bare nesten.

MEN PLANEN VAR det ikke noe i veien med. Den var taktisk briljant og avslørte - for de som eventuelt skulle tvile på det - Ståle Solbakken som en fotballfaglig mesterhjerne. Sjelden har jeg sett et lag lære mer av en middels bortekamp. Sjelden har jeg sett hvordan klare og helt presise taktiske valg kan gjøre et ganske middels lag til en meget konkurransedyktig enhet på dette nivået. For det var ikke de individuelle prestasjonene som skapte spenningen, dramaet og til slutt også sorgen i Parken, det var kollektivet FC København.

Preppet og tunet av Ståle Solbakken.

Til det ypperste.

FORRIGE SESONGE FCK-UTGAVE hadde slått Qarabag over 180 minutter og gått til Champions League. Det kan jeg garantere. Årets utgave - etter nedsalg på rundt 250 millioner norske kroner - var bare i nærheten. Og det skyldes ikke bare at de løp, kjempet og spilte til tårene til slutt tok dem i Parken, det skyldes at de har en klok fotballmann ved roret, en som evner å få mye ut av lite.

En av de klokeste, faktisk.

Og også en av de mest realistiske.

EIERNE AV PARKEN Sport & Entertainment, holdingselskapet der FC København er et av fire datterselskap, er sikkert ikke enige med meg når jeg kategorisk hevder at årets FCK-utgave ikke er gode nok for Champions League. På toppen av næringskjeden teller man først og fremst penger, ikke bortemål. Businesss og sport - alle har sine ansvarsområder. Og det er til å forstå så lenge forskjellen på det FCK spilte for og det de fikk er over 200 millioner kroner.

Likevel har Ståle Solbakken levert nok en gang.

FC KØBENHAVN ER er det eneste laget på nordiske breddegrader som budsjetterer med å spille i Europa. Det var klart da playoff i Champions League var et faktum. Trøstepremien var jo Europa League. Og for en trener som ikke liker å henge i tauene, ta det som kommer og håpe på et heldig resultat tror jeg det er helt greit.

En femte gang i Champions League med FCK ville selvfølgelig gjort cv'n enda bedre.

Rent fotballmessig tror jeg derimot Ståle Solbakken foretrekker Europa League denne høsten.

DE SOM ØNSKER Ståle Solbakken på sikt, og det kan fort skje noe allerede neste sommer selv om kontrakten han skrev et par uker etter at han sa nei til Norge i januar løper til sommeren 2021, vet selvfølgelig hva nordmannen står for. De som ikke er overbevist bør studere kampene mot Qarabag og se hva en et klokt og pedagogisk hode kan gjøre med et fotballag. Det er ingen stor trøst for FCK de første tjuefire timene, tunge nederlag skal gjøre vondt, men når gruppene i Europa League er trukket vil smilene være der igjen.

I 2017 er det der nivået er.